鲲鹏入宁 助推宁夏数字经济迈上新台阶

12月16日，“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”2020宁夏鲲鹏产业生态峰会在宁夏中卫市召开。会上，省市政府嘉宾、行业精英、学术专家和产业上下游的伙伴齐聚一堂，共商共议宁夏鲲鹏计算产业发展新趋势，探讨宁夏数字经济发展新可能，宁夏迎来多样性计算新时代。

“算力已经成为一种全新的生产力，对整个经济社会发挥着越来越重要的作用”。华为技术有限公司鲲鹏计算业务副总裁张立鹏指出，宁夏是适合发展大型和超大型数据中心建设及运营类产业的地区，鲲鹏将以领先的算力，助力宁夏成为数字中国的算力“粮仓”，驱动宁夏数字经济发展。

打造电子信息产业“集群”，为数字经济注入新动能

峰会上，中卫市人民政府与华为公司共同为电子信息产业发展促进中心揭牌。当前，电子信息产业正在引领新一轮科技革命和产业变革，宁夏回族自治区工业和信息化厅大数据软件发展处处长郑生金表示，电子信息产业发展促进中心的落地，将推动宁夏新一代信息技术产业的发展，依托中心开展"产学研"相结合的产业实践，为数字经济注入新动能。

电子信息产业发展促进中心揭牌仪式

在今年自治区召开建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区第一次推进会上，政府对全区重点产业发展进行部署，把九大产业发展定位为宁夏未来经济发展重要引擎，将电子信息产业作为发展之重，打造西部有一定影响力的电子信息产业集聚区。

发展电子信息技术已成为大势所趋，全国各地都加速了原本的数字经济规划，从而对多样性的算力底座提出了更多需求。

鲲鹏计算产业正成为新计算的主力军，以鲲鹏为算力底座，可更好地助力产业升级、发展数字经济。在金融行业，鲲鹏已经深入经营分析、互联网金融、金融核心、渠道交易类等诸多业务场景；在智慧政务领域，鲲鹏已经在支撑一窗通办、城市IOC、市民热线、财政管理平台等诸多应用；在交通行业，鲲鹏已经服务于轨道交通票务系统、高速公路视频云平台；在电力行业，鲲鹏可帮助变电站实现一键巡视，巡检效率提升5倍以上；在电信行业，鲲鹏已在运营商客户关系管理、计费、大数据等核心业务场景规模应用。在鲲鹏算力的支撑和鲲鹏产业生态的加持之下，各行各业正逐步实现数字化转型。

2019年，宁夏更明确提出“三大战略”：创新驱动、脱贫富民、生态立区。自治区将重点研发计划项目373项，新建自治区创新平台25个，培育创新企业1000多家，以沿黄科技创新改革试验区为载体，与东部科技强省开展“科技支宁”合作，对接合作项目300多个，引进创新平台19个、创新团队26个，转化科技成果100多项。

在新一轮信息革命和产业变革的风口，宁夏加快了产业转型升级步伐，将全区33个工业园区整合优化为22个，推进煤化工、冶金、特色农业等，传统产业的改造提升，大力推进云计算、大数据、智能制造等新兴产业的提速发展。

鲲鹏入宁，将加速宁夏特色产业转型升级，以数字产业化推动产业数字化，推动政企数字化转型 ，加速宁夏数字经济发展。拓维信息系统股份有限公司副总裁曲锋表示，未来企业将继续携手鲲鹏共同推进宁夏电子信息技术产业创新，落地以多场景适配的鲲鹏计算解决方案，构建宁夏数字化生态体系，打造产业发展新高地。

新计算助力，传统行业迎来新机遇

宁夏是内陆开放型经济的代表，也是对外开放的经济试验区，这使得宁夏成为我国西部对外经济文化交流的“桥头堡”，也为宁夏未来成为我国西部对外开放的战略高地提供更多有利条件。宁夏充分利用当地区位、资源、政策等相关优势，大力实施创新驱动战略，推进内陆开放型经济试验区建设，在数字经济建设方面取得了丰硕成果。

早在2017年6月，宁夏就出台了《关于加快新型智慧城市建设的实施意见》，通过新型智慧城市建设，构建宁夏一体化大数据中心。银川、石嘴山、吴忠、中卫市和永宁县、大武口区入选智慧城市试点，已形成智慧银川领跑，石嘴山、吴忠紧随，固原、中卫积极跟进的良好局面。

宁夏以“智慧银川”“云天中卫”建设为契机，带动宁夏大数据、云计算等新兴产业发展。云计算产业已成为中卫市实现高质量发展的重要抓手、转型追赶的重要引擎。

此外，宁夏积极将数字技术与政务、交通等行业相结合，大力推进智慧政务、智慧交通、智慧制造、智慧医疗、智慧园区建设，以数字经济推动区域经济高质量发展。鲲鹏入宁，新计算入注，必将推动自治区加速数字经济新生态构建。

未来鲲鹏计算产业将充分发挥对宁夏数字经济发展的加持作用，以数字产业化，推动产业数字化，服务宁夏本地企业，进一步拓宽宁夏当地产业空间，为产业上下游创造更高价值，助力数字经济实现跨越式发展，构建计算产业新高地。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)