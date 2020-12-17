郑州银行：壮大人才队伍 实现高质量发展

自1996年成立以来，郑州银行历经郑州城市合作银行、郑州市商业银行、郑州银行三个重要历史阶段，从一家面临挤兑危机的本土银行逐渐成长为以商贸物流金融为特色的城商行。

2009年12月17日，郑州商行迎来第三次更名，由郑州市商业银行更名为“郑州银行”。

更名当年，郑州银行资产规模424亿元，年终净利润2.54亿元。2020年，郑州银行资产规模增长10倍，净利润增长了11.57倍，市场竞争力位居全国城商行第一梯队。

格局决定布局。2011年，对郑州银行来说注定是不平凡的一年。

“要想火车跑得快，必须车头带，但这个车头不是一个人而是一个团队。”刚刚接过郑州银行发展接力棒，身兼郑州银行党委书记、董事长、行长于一身的王天宇如是说。

为优化领导团队设置，在郑州市委市政府、河南银监局的支持下，郑州银行向全国发出“招贤令”，公开招聘总行行长、常务副行长、监事长等重要职位人选。同时，一批精英人才入驻郑州银行。

2011年，在新班子的决策和领导下，一次性完成25亿股溢价发行，成功融资68亿元，彻底化解43亿元的历史“包袱”，银行评级跃升为2C。

拥有了高效的决策团队，深化执行团队建设又成为郑州银行的下一站目标。

为了集中吸引行业高层次人才，郑州银行推出了相应计划。在领导牵头下，施行招才引智。据统计，仅2017年，通过猎头引进投行、风险管理、授信审批、人力资源等领域高端人才近80人。2018年，实施“猎鹰计划”，首次大规模引进外部人才332人，招聘重点高校大学生33人，人才结构进一步优化。（牛广文）

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