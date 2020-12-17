商务部、银保监会：加大对重点外资企业金融支持力度

人民网北京12月17日电 （栗翘楚）据商务部网站12月17日消息，12月10日，商务部办公厅、银保监会办公厅联合印发《关于贯彻落实国务院部署给予重点外资企业金融支持有关工作的通知》，指导各地商务主管部门和银保监局做好《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）落实工作，加大对重点外资企业金融支持力度。
《通知》提出，要强化金融支持稳外资作用，进一步提高金融支持政策精准性、直达性，帮助重点外资企业应对疫情冲击、化解融资难题。《通知》要求，各地要建立健全工作机制，强化工作联动，及时、全面了解重点外资企业融资需求及投资经营情况，举办“银企对接”活动，促进供需精准对接，提升金融服务质量。
《通知》指出，按照内外资一致原则，确保外资企业同等适用1.5万亿元再贷款再贴现专项额度支持。进出口银行5700亿元新增贷款规模可用于积极支持符合条件的重点外资企业，充分发挥政策性金融作用，创新丰富金融产品，合理配置信贷资源，加快落实新增贷款规模，增强实施方案针对性和可操作性，对符合条件的重点外资企业给予多元化、全方位金融支持。
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