商务部：11月国内汽车消费市场加快复苏

人民网北京12月17日电 （栗翘楚）12月17日，商务部发布最新数据显示，随着汽车促消费政策效果进一步显现，国内汽车市场加快复苏，消费需求继续扩大。新车销量、二手车交易量、机动车回收数量等主要指标累计同比降幅进一步收窄。其中，1-11月累计新能源汽车销量同比增长3.9%，首次由负转正。

新车销量连续7个月实现两位数增长。11月新车产销量分别为284.7万辆和277万辆，同比增长9.7%和12.6%，销量连续7个月实现两位数增长；1-11月累计产销量分别为2237.2万辆和2247万辆，同比下降3%和2.9%，降幅均比上半年收窄14个百分点左右。其中，新能源汽车11月销量为20万辆，同比增长104.9%；1-11月累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，首次由负转正。

二手车交易量连续4个月实现两位数增长。11月全国二手车交易量157.38万辆，同比增长13.7%，连续4个月同比实现两位数增长。1-11月累计交易量1263.4万辆，同比下降4.6%，降幅比上半年收窄15个百分点。

报废机动车回收拆解增速加快。11月，全国机动车回收数量25.3万辆，同比增长25.2%，增速创年内新高，连续6个月保持正增长。1-11月累计回收数量201.2万辆，同比下降2.1%，降幅比上半年收窄11.2个百分点。

当月汽车进出口呈现“一降一升”。11月汽车进口10.7万辆，同比下降12.3%；出口12.8万辆，同比增长17.4%。1-11月汽车累计进口82.1万辆，同比下降15%，降幅比上半年收窄17.5个百分点；出口95.5万辆，同比下降15.8%，降幅比上半年收窄7.8个百分点。

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