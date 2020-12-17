扎根塞上江南 鲲鹏生态为宁夏数字经济发展提速

近年来，从建设西部云基地，到培育云计算产业，宁夏通过发展数字经济，已经在转变经济发展方式和产业转型升级上取得突破性进展。其中，宁夏以“智慧银川”“云天中卫”建设为契机，带动大数据、云计算等新兴产业迅速发展。

根据宁夏十四五规划和2035年远景目标，宁夏将实施数字经济战略，加快经济社会数字化转型，建设数字宁夏，并推进产业数字化、数字产业化和数字化治理。未来，算力将是数字经济的底座，只有构建起强大的基础算力，数字经济发展才能更加平滑迅速。

为此，宁夏也在推动大数据、云计算等新兴产业的同时，积极布局鲲鹏产业。12月6日，“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”2020宁夏鲲鹏产业生态峰会在宁夏中卫举办，鲲鹏入宁，将成为带动本地计算产业链集聚发展、培养鲲鹏计算人才等的新引擎。由此，宁夏不仅在数字产业化上进入计算产业这一前沿新兴领域，还为产业数字化和数字化治理构建起计算底座，成为数字经济发展的新引擎。

2014年，西部云基地数据中心落地宁夏，众多国内外科技巨头云集宁夏，并开创以北京为“前店”发展完善云计算产业的生态系统，以宁夏为“后厂”重点建设大型数据中心的“前店后厂”的合作模式。宁夏从此逐渐成为云计算发展的新高地。

2020年，新基建元年的到来，再次为宁夏数字经济发展带来了新机遇，同时也是宁夏为未来数字经济发展打基础的关键期。为此，宁夏共布局实施了13个新基建项目，其中包括6个大数据中心建设和7个通信基础设施建设项目。截至目前，部分项目已经投入运营，并支撑起企业的数字化业务。根据规划，宁夏下一步将实施数字经济新业态培育行动，推动数据存储向数据应用转变，打造西部地区重要的大数据产业园和灾备基地。

作为新基建“基础中的基础”，计算力已经成为新型生产力，也是支撑大数据、云计算等产业发展的基础。数据显示，未来三年，中国计算产业容量或将超过1.1万亿元。可以说，要实现新基建的落地以及数字经济的可持续发展，计算产业是重中之重。

不同的是，随着物联网、人工智能等新技术的普及，社会正在进入多样化算力时代，而鲲鹏作为多样化算力的代表，正迎来前所未有的发展机遇。近两年，鲲鹏生态在全国各地已经遍地开花，所带来的多样化算力正在成为行业数字化转型的新引擎。

今年11月，中卫市人民政府与华为公司签署《战略合作协议》，双方就大数据产业发展等达成全方位、深层次的战略合作，开始共同构建华为（中卫）鲲鹏云平台。如今，2020宁夏鲲鹏产业生态峰会的召开，又进一步加速了宁夏发展鲲鹏产业生态的步伐，也意味着宁夏将分享计算产业这一市场蛋糕。

在此次峰会上，电子信息产业发展促进中心的正式揭牌，将推动宁夏新一代信息技术产业的发展。宁夏鲲鹏生态发展战略也正式对外发布，将帮助宁夏打造西北地区鲲鹏产业示范区。

电子信息产业发展促进中心揭牌仪式

为了进一步推动电子信息产业高质量发展，宁夏也制定了《关于加快推进电子信息产业高质量发展的实施方案》，方案明确提出，到2025年宁夏电子信息产业规模达到800亿元，带动相关产业规模2000亿元。其中，鲲鹏计算也是未来着重培养的重点产业之一。

鲲鹏聚力 撬动产业数字化大市场

近年来，宁夏大力实施创新驱动战略，着力完善新基建设施，加速推进信息技术与经济社会交汇融合，智能工厂、数字化车间等新技术、新业态不断涌现，使数字红利接连释放。如今，人工智能、互联网、云计算、大数据等新一代信息技术在工业、农业、服务业领域深度应用，正在加速宁夏培育一批数字化融合新业态，推进传统产业的数字化、智能化升级。

根据中国信通院发布的《2020年中国数字经济发展白皮书》显示，相比较而言，宁夏等西部省份在产业数字化上的需求更为突出，其占数字经济比重超过95%，产业数字化已经成为地区数字经济的关键支撑。

以新型智慧城市建设为例，宁夏早在2017年6月就出台了《关于加快新型智慧城市建设的实施意见》，积极推动数字技术与政务、交通、制造、医疗、园区等行业相结合，大力推进智慧政务、智慧交通、智慧制造、智慧医疗、智慧园区建设，更是在西北乃至在全国创造了令人瞩目的“宁夏速度”。

如今，鲲鹏生态已经在行业数字化转型中扮演起重要角色，为企业客户带来了新的价值。以2020宁夏鲲鹏产业生态峰会为契机，不仅宁夏的计算产业迈入了一个新阶段，宁夏数字经济也将迎来了全新发展机遇。未来，随着鲲鹏生态与各行各业不同应用场景的融合，也将为宁夏的产业数字化和数字化治理注入新动能。

宁夏鲲鹏生态发展战略发布

共建鲲鹏生态 共赢数字经济新时代

数字化时代的商业竞争，越来越多地表现为整个生态系统之间的竞争，这一点在计算产业尤为明显。从硬件到软件，计算产业中的各个细分领域分工明确、各司其职，却又相互配合、彼此融合。事实上，也唯有如此才能真正实现计算产业的繁荣发展。

鲲鹏生态的发展同样走过了这样一条道路。尤其是业务场景的多样性，正在驱动算力需求的多样性，整个计算产业正在进入多样性计算新时代，这也给鲲鹏计算产业带来了前所未有的机遇。为了抓住这一机遇，鲲鹏生态已经在全国各地陆续落地，生态格局也初步奠定，由生态所带来的集聚效应正在显现。

截止目前，华为已经与1000多家的合作伙伴，完成了超过3000个通过解决方案鲲鹏技术认证。不仅如此，鲲鹏生态已经基本覆盖了中国软件百强企业，与政府、金融、运营商、安平、电力、交通等行业Top ISV联合构筑了行业解决方案，并与国内主流的操作系统、数据库、大数据、分布式存储等软件厂家都开展深入合作。

根据鲲鹏生态的发展规划，五年间将投入15亿美金用于发展产业生态，联合各社区和高校培养500万开发者，为计算产业注入活力。在此次2020宁夏鲲鹏产业生态峰会上，宁夏大学、北方民族大学等本地高校与华为签订了宁夏鲲鹏人才培养战略合作协议，推动产学研结合的教育实践落地、培育复合型技术人才，从人才侧为宁夏数字经济发展提供源源不断的动力。

宁夏鲲鹏人才培养战略合作签约

与此同时，宁夏鲲鹏适配基地授牌仪式的正式举行，也将推动宁夏各行业应用系统向鲲鹏架构适配，构建合作共赢的鲲鹏计算产业生态。华鲲振宇、中软国际、拓维信息等鲲鹏生态的推动者和践行者，也借助此次峰会加速鲲鹏在宁夏的落地，为宁夏鲲鹏产业发展助力。

事实上，鲲鹏生态之所以能够在短短两年间在全国遍地开花，得益于其一直秉承的“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的商业策略。其中，在硬件开放方面，鲲鹏主板开放2.0可以使能伙伴多样性整机产品创新，构建差异化竞争力；软件开源方面，openGauss企业级开源数据库、openEuler开源操作系统，都可以使能伙伴开发自有的数据库、操作系统等；而在使能伙伴方面，鲲鹏则推出了DevKit开发套件和BoostKit应用使能套件等一些列工具套件来提升开发效率和体验，并通过开源社区为开发者提供一站式服务。

由此可以看出，鲲鹏生态通过与合作伙伴携手共进，充分发挥各自技术优势和生态优势，既能成为宁夏在新基建、智慧城市、工业互联网等领域建设的“催化剂”，也能进一步成为宁夏数字经济发展的“加速器”。从短期看，鲲鹏生态在宁夏的发展仍以落地建设为主，但从长期来看，鲲鹏生态的发展，将推动宁夏全面迈向高质量发展的新阶段。（乔雪峰）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)