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电力需求超预期增长 全力保障电力供应——国家发展改革委回应南方多地电力供应偏紧

2020年12月17日21:17  来源：新华网
 

　　新华社北京12月17日电（记者安蓓）近期，湖南、江西出现电力供应偏紧局面，实施有序用电，浙江也出现一些有序用电的现象。国家发展改革委17日回应称，受经济持续稳定恢复和多地出现低温天气等多重因素影响，12月以来全国用电需求快速增长。目前这些地区居民生活用电未受影响，全国电力供应能力总体充足，能够保障用电平稳。

　　据介绍，工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长。进入12月，湖南、江西用电需求高速增长，位居全国前列。湖南12月上旬发受电量同比增长19.8%，截至目前最大用电负荷3144万千瓦，较此前冬季历史最高记录高出163万千瓦；江西12月上旬发受电量同比增长18.4%，截至目前最大用电负荷2631万千瓦，较夏季最大用电负荷高出52万千瓦，创历史新高。浙江12月上旬发受电量同比增长9.2%，位居东部省份前列。

　　国家发展改革委指出，一是工业生产快速恢复拉动用电增长。湖南11月份规模以上工业增加值同比增长7.4%，1至11月份同比增长4.3%，比全国平均水平高2个百分点。江西11月份规模以上工业增加值同比增长7.9%，1至11月份同比增长4%，比全国平均水平高1.7个百分点。浙江11月份规模以上工业增加值同比增长11.9%，位居全国第五；1至11月份同比增长4.8%，是全国平均水平的2倍多；1至10月工业利润同比增长12.1%，实现两位数增长。

　　二是遭遇极寒天气进一步增加用电负荷。12月以来，受强冷空气影响，湖南、江西气温异常偏低。这些地区采暖以电力为主，遇到极寒天气进一步加剧电力消耗。

　　三是外受电能力有限和机组故障增加电力保供困难。湖南外受电通道能力600万千瓦、江西外受电通道能力260万千瓦，目前已全部送足。煤电因长期高负荷运行故障风险增加，湖南岳阳电厂、宝庆电厂机组近日相继故障停运，影响电力供应102万千瓦。

　　国家发展改革委表示，目前为止电力供应保持平稳有序，居民生活用电未受影响。面对入冬以来用电需求快速增长，已会同有关部门和电力企业，积极采取措施切实保障电力需求。

　　据介绍，湖南、江西由于煤炭运输距离较远、外受电能力有限，一直就是冬季保供的重点地区，在用电负荷高峰可能出现供应缺口。针对近期出现的电力供应缺口，湖南、江西政府部门采取有序用电措施，按照预案有计划压减工商业企业用电，居民生活用电未受影响，保障用电秩序和电力平稳运行。浙江当前电力供应能够保障全省电力需求，不存在电力供应不足情况，部分地方为了促进节能减排，采取了限制电力消费的措施。

　　国家发展改革委表示，下一步将继续指导各地和电力企业做好电力供应保障各项工作，提高发电能力，优化运行方式，多渠道增加电煤供应，及时协调解决电煤运力，切实保障电力需求。对一些确实存在短期电力供应缺口的地区，科学合理调度，确保居民生活用电不受影响。

(责编：岳弘彬)
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