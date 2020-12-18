本报北京12月17日电 （记者王珂）在商务部17日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，11月，随着汽车促消费政策效果进一步显现，国内汽车市场加快复苏，消费需求继续扩大。1—11月新车销量、二手车交易量、机动车回收数量等主要指标累计同比降幅进一步收窄。

新车销量连续7个月实现两位数增长。11月新车产销量分别为284.7万辆和277万辆，同比增长9.7%和12.6%，销量连续7个月实现两位数增长；1—11月累计产销量分别为2237.2万辆和2247万辆，同比下降3%和2.9%，降幅均比上半年收窄14个百分点左右。其中，新能源汽车11月销量为20万辆，同比增长104.9%；1—11月累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，首次由负转正。

二手车交易量连续4个月实现两位数增长。11月全国二手车交易量157.38万辆，同比增长13.7%，连续4个月同比实现两位数增长。1—11月累计交易量1263.4万辆，同比下降4.6%，降幅比上半年收窄15个百分点。

报废机动车回收拆解增速加快。11月全国机动车回收数量25.3万辆，同比增长25.2%，增速创年内新高，连续6个月保持正增长。1—11月累计回收数量201.2万辆，同比下降2.1%，降幅比上半年收窄11.2个百分点。

11月当月汽车进出口“一降一升”。11月汽车进口10.7万辆，同比下降12.3%；出口12.8万辆，同比增长17.4%。1—11月汽车累计进口82.1万辆，同比下降15%，降幅比上半年收窄17.5个百分点；出口95.5万辆，同比下降15.8%，降幅比上半年收窄7.8个百分点。

发言人介绍，1—11月，我国企业承接服务外包合同额12977.9亿元，执行额9226亿元，同比分别增长12.9%和16.4%。其中，承接离岸服务外包合同额7658.8亿元，执行额5629.9亿元，同比分别增长11.5%和16.6%。

从结构看，1—11月，我国企业承接离岸信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包执行额分别为2601.4亿元、881.4亿元和2147.1亿元，同比分别增长16.4%、14.4%和17.8%；承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额399亿元，同比增长54.7%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额387.4亿元，同比增长26.4%。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 11 版）

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