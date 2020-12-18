三季度电信服务质量持续改善

本报北京12月17日电 （记者韩鑫）工业和信息化部近日从电信用户投申诉情况、电信服务监管情况、经营及消费提示等3个方面，对今年三季度电信服务质量有关情况进行了通告。
就电信用户投申诉情况来看，三季度，工业和信息化部及各省份电信用户申诉受理机构受理电信用户申诉33303件，环比下降11.3%，同比下降11.2%，电信服务质量持续改善。各级申诉受理机构对用户申诉进行了处理和调解，有效维护了电信用户合法权益。
从电信服务监管情况看，三季度，工业和信息化部开展纵深推进APP侵害用户权益问题整治工作，组织对国内主流手机应用商店的20万款应用软件进行技术检测，发现500余款APP存在违规收集使用个人信息及强制、频繁、过度索权等问题，并对未在限期内完成整改的159款APP进行公开通报、31款APP进行下架。
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