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三季度电信服务质量持续改善

受理用户申诉量同比下降11.2%

2020年12月18日06:06  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月17日电  （记者韩鑫）工业和信息化部近日从电信用户投申诉情况、电信服务监管情况、经营及消费提示等3个方面，对今年三季度电信服务质量有关情况进行了通告。

　　就电信用户投申诉情况来看，三季度，工业和信息化部及各省份电信用户申诉受理机构受理电信用户申诉33303件，环比下降11.3%，同比下降11.2%，电信服务质量持续改善。各级申诉受理机构对用户申诉进行了处理和调解，有效维护了电信用户合法权益。

　　从电信服务监管情况看，三季度，工业和信息化部开展纵深推进APP侵害用户权益问题整治工作，组织对国内主流手机应用商店的20万款应用软件进行技术检测，发现500余款APP存在违规收集使用个人信息及强制、频繁、过度索权等问题，并对未在限期内完成整改的159款APP进行公开通报、31款APP进行下架。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月18日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)
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