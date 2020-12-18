11月我国债券市场发债4.7万亿元

本报北京12月17日电 （记者吴秋余）中国人民银行公布的11月份金融市场运行情况显示，11月份，我国债券市场共发行各类债券4.7万亿元。其中，国债发行7069.9亿元，地方政府债券发行1383.6亿元，金融债券发行7326.5亿元，公司信用类债券发行1万亿元，资产支持证券发行2612.3亿元，同业存单发行1.8万亿元。

截至11月末，债券市场托管余额为115.7万亿元。其中，国债托管余额为19.5 万亿元，地方政府债券托管余额为25.4万亿元，金融债券托管余额为27.5万亿元，公司信用类债券托管余额为25.7万亿元，资产支持证券托管余额为4.3万亿元，同业存单托管余额为11万亿元。

此外，11月份，银行间货币市场成交共计83.1万亿元，同比上升0.15%，环比上升26.58%。银行间债券市场现券成交14.2万亿元，日均成交6751.9亿元，同比下降33.66%，环比上升8.86%。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1009亿元，同比上升196.78%，环比下降24.37%。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 11 版）

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