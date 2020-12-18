2020年版市场准入负面清单较2019年版再减少8项 

12月16日，山东省东营市广饶县大王镇企业专属网格员正在对企业人员实地开展安全隐患警示教育和政策法规教育，筑牢基层社会治理基石，切实维护企业合法权益。

潘俊强摄（人民视觉）

江西省高安市新景象陶瓷有限公司今年投入2.5亿元新增3条全自动智能化生产线，生产效率和产品质量均得到大幅提升。图为该公司全自动智能生产线在赶制瓷砖。

周 亮摄（人民视觉）

推动元旦和春节期间保供稳价、促进新能源汽车产业发展、缩减市场准入负面清单……12月16日，国家发展改革委召开12月份例行新闻发布会，回应热点问题。国家发改委相关负责人指出，当前，经济恢复态势持续显现，市场预期持续改善。但同时，新冠肺炎疫情导致外部环境仍存在不确定性因素，一些行业恢复状况还不是很乐观，部分小微企业、出口企业依然面临不少困难。有关部门将持续加强跟踪分析，落实落细相关政策，巩固经济恢复的良好势头。

制止乱涨价乱收费等行为

近期，CPI（居民消费价格指数）涨幅呈回落趋势，下一步走势怎么看？

国家发改委新闻发言人孟玮介绍，近期CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致。以扣除食品、能源价格影响的核心CPI来看，同比上涨0.5%，保持稳定。1—11月份，CPI累计上涨2.7%，处于合理运行区间，符合预期。

孟玮认为，当前，我国主要工农业产品供应充裕，物价保持总体稳定运行的基础较为坚实。受前期高基数效应影响，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体将保持平稳运行。

元旦、春节临近，孟玮指出，元旦、春节是重要民生商品的传统消费旺季，受“节日效应”影响，物价可能出现阶段性上涨，但由于生猪生产供应持续恢复、蔬菜整体供应充足，预计节假日期间的价格涨幅不大。

“为确保元旦、春节期间重要民生商品供应和价格基本稳定，国家发改委将会同各地区各部门，抓好4方面重点工作。”孟玮表示，具体来看，包括在节假日期间启动应急监测，对市场供需情况及时作出反应；结合市场形势，精准开展中央冻猪肉储备投放，指导地方加大猪肉、冬春蔬菜等储备投放力度；开展市场巡查，坚决制止乱涨价、乱收费等行为；指导和督促各地按月及时足额发放价格临时补贴。

新能源汽车产销有望超去年

今年下半年以来，新能源汽车生产和消费出现回升态势。对此，孟玮表示，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。今年以来，针对汽车产业受到新冠肺炎疫情较大冲击和影响的情况，国家及时出台了稳定和扩大汽车消费政策措施。

根据国家发改委数据，随着政策效应不断释放，4月以来汽车产业呈现快速恢复、持续增长的态势，1—11月，汽车产销同比降幅已收窄至3%左右，主营业务收入、利润总额和增加值同比实现正增长。新能源汽车上半年降幅较大，7月份开始呈现持续回升态势，11月产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75%和105%。

“预计今年全年汽车产业总体可恢复到上年水平，其中，增加值等主要经济指标好于去年，产销达到2500万辆左右，与上年相当，新能源汽车产销有望超过上年。”孟玮说，国务院办公厅日前印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右等发展目标。下一步，国家发改委将巩固新能源汽车产业基础，增强发展优势，严格执行《汽车产业投资管理规定》，会同有关部门研究加强汽车产业管理促进新能源汽车健康有序发展的政策措施，为“十四五”汽车产业高质量发展创造良好的条件。

形成高效规范国内统一市场

推动经济高质量发展，中国正持续优化营商环境。12月16日，由国家发展改革委、商务部联合修订的《市场准入负面清单（2020年版）》对外发布。

孟玮介绍，《清单（2020年版）》共列入事项123项，相比《清单（2019年版）》减少了8项。如放开“森林资源资产评估项目核准”“矿业权评估机构资质认定”“碳排放权交易核查机构资格认定”等3条措施。删除“进出口商品检验鉴定业务的检验许可”“报关企业注册登记许可”“资产评估机构从事证券服务业务资格审批”“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等14条管理措施。

“此外，根据行政审批制度改革要求，缩减20条措施管理范围，规范7条备案类措施表述，将5条管理措施转为暂列，修改完善72条措施表述；新增准入事项‘未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权’，补列个别符合清单定位且合法有效的措施。”孟玮说。

孟玮表示，从2018年12月正式发布全国统一的市场准入负面清单以来，通过3年落地实施，已经在全国范围确立了市场准入环节的负面清单管理模式，清单之外的行业、领域、业务等，市场主体可以依法平等进入，实现了“非禁即入”。《清单（2020年版）》的修订出台，有利于进一步放宽准入限制、实现平等准入，推动有效市场与有为政府更好结合，加快形成高效规范、公平竞争的国内统一市场。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)