前11个月“非接触式”办税缴费占比近九成

本报北京12月17日电 （记者汪文正）记者日前从国家税务总局了解到，今年1至11月，全国累计办理主要涉税业务中“非接触式”办理的占比已近九成。足不出户的“非接触式”办税缴费，成为越来越多纳税人缴费人的首选。最新调查显示，纳税人缴费人对网上办税缴费的满意度达97.3%。
今年以来，国家税务总局充分运用信息技术手段和税收大数据，大力推行“非接触式”办税缴费，梳理明确可在网上办理的涉税缴费事项，涵盖税费申报缴纳、发票领用代开、税收减免备案、跨区域涉税事项报告等日常高频涉税事项。凡是清单内的事项，各地会引导纳税人缴费人通过“网上办”“自助办”“邮寄送”等方式办理业务，方便纳税人缴费人办税缴费。
从事项范围看，目前“非接触式”办税缴费服务事项已达211项，90%以上的主要办税缴费服务事项实现了网上办理。从业务类型看，常见业务网办比例持续提升，其中申报类、发票类等基础性业务网办比例分别达到92%、82%，同比提高2个百分点和9个百分点。
数据显示，江苏、北京、深圳、青岛、浙江、广东、厦门等地主要涉税业务“非接触式”办税缴费比例超过90%。分区域来看，主要涉税业务中，东部地区“非接触式”办税缴费比例提升较快，达到92.95%，长三角地区高出全国6.41个百分点。
今年9月，国家税务总局等十三部门制发《关于推出纳税缴费便利化改革优化税收营商环境若干措施的通知》，深化“部门联办、一站到底”服务。各地税务部门通过强化线上支撑，及时响应纳税人多元化需求，在全力推进“非接触式”办税缴费服务的基础上，积极推动跨部门联办，推出集成套餐式服务，推行税种合并申报，大力推进涉税事项“一件事一次办”，持续优化营商环境，“非接触式”服务在探索中不断巩固提升。
中央财经大学教授樊勇认为，“非接触式”办税缴费改变的是服务理念、服务方式，体现了深化“放管服”改革、优化营商环境的内在要求，是发挥税收大数据优势、服务国家治理现代化的重要实践。
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