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中国金融科技发展位居世界前列

去年金融科技营收规模1.4万亿元 金融科技融资额占全球比重52.7%

潘福达

2020年12月18日07:50  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）昨天，第八届中关村金融科技论坛年会暨2020中关村“番钛客”金融科技国际创新大赛颁奖典礼在北京召开，根据会上发布的《中国金融科技与数字普惠金融发展报告（2020）》，中国金融科技产业发展依然位居世界前列，2019年金融科技营收规模约为1.4万亿元，预计今年年末将达2万亿元，2019年中国金融科技融资额占全球比重为52.7%。

　　2019年至2020年，各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快，数字货币、数字银行等领域发展有诸多亮点。中国金融科技增长稳定，金融科技企业上市热情高涨，数字货币和金融科技创新监管试点等工作稳步推进、成效显现。

　　根据2019年毕马威公司发布的《全球金融科技100强榜单》，中国10家企业上榜；227家上榜《2020胡润全球独角兽榜》的中国企业中，18家属于金融科技企业，估值达到1.6万亿元。

　　北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技发展位居国内前列，依然发挥着引领示范作用。例如在北京，政策引领金融科技高水平发展，依托中关村示范区的创新优势以及金融街的总部金融机构优势，正吸引聚集大量金融科技企业，人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技底层技术企业数量位居全国前列。金科新区建设成果显著，区内金融科技企业总数超200家，年收入近千亿元。

　　中关村管委会二级巡视员董强介绍，中关村已经吸收聚集约700家典型金融科技企业，前三季度中关村金融科技企业融资额达590.3亿元，占全国的40.6%。中关村管委会正在积极申请创建中关村科创金融实验区，做好金融科技发展规划与统筹布局，深入开展金融科技技术创新和标准研制，积极推动金融科技场景的示范应用，支持中关村金融科技企业持续参与北京金融科技创新监管试点。

　　展望未来，《报告》在金融科技发展、数字普惠金融发展、技术发展、商业模式、监管等方面做出了预测：金融科技发展逐渐由双稳阶段向集聚阶段过渡、农村数字普惠金融服务更加精准、数字人民币应用场景逐步扩展、区块链与实体经济融合更加深入、金融科技监管更加全面系统等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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