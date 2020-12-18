核心指标转正彰显中国经济强大韧劲

贾晋京

2020年11月份国民经济运行数据日前出炉，其中全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长0.7%，规模以上服务业企业营业收入同比增长0.3%，民间投资增长0.2%，三大核心指标年内增速首次转正。当部分西方经济体面临比春季更严峻的疫情冲击时，中国不但早在上半年就有效控制住了疫情，且在年内就实现了以核心指标转正为标志的经济回归，为全球经济复苏注入了巨大确定性。中国经济何以化危为机、率先突围？强大韧劲从何而来？从前11个月的主要指标数据来看，有三个方面尤为突出。

首先，需求侧是中国经济的强大引擎。我国社会消费品零售总额在1-11月总体上为-4.8%的负增长，但11月当月为5.0%，说明消费领域整体增速强劲恢复。从分项指标来看，通讯器材类消费1-11月整体增速为12.0%，11月当月为43.6%，成为消费项目中“最猛”一环。这也说明，人民对美好生活的追求正在释放出强大的消费升级能量，而随着完整的内需体系加快构建、国内国际双循环新格局加快成型，国内市场纵深和回旋空间大的潜能也将充分彰显，赋予了中国经济穿越风雨迅速回归的强大底气。

其次，供给侧是中国经济的坚固“车身”。我国制造业增加值在1-11月总体增速为2.9%，但11月当月为7.7%，说明在需求侧的强力牵引下，生产领域焕发出高速增长的生机活力。从分项指标看，11月当月，装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长11.4%、10.8%，成绩亮眼。尤为值得一提的是，集成电路产量1-11月整体增速为15.9%，11月当月增速则为19.6%，表明中国向产业链高端迈进的步伐越来越快。由此可见，过去几年的供给侧结构性改革通过改革、转型、创新提升全要素增长率，取得了显著成效，为中国经济提质增效、迈向高质量发展，塑造了强大的抗风险韧劲。

最后，高质量是中国经济的前进方向。通过投资这个未来经济的先行指标，能够看到中国经济正在朝着“高精尖”方向加快布局。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.6%，制造业领域整体投资增速为-3.5%。但亮眼的是，高技术产业投资同比增长11.8%，其中医药制造业、计算机及办公设备制造业投资更是分别增长27.3%、20.4%，为中国制造注入新活力。由此可见，中国的产业基础正在向高质量跃升，以数字经济为重要特征的新经济正在蓬勃发展，从更高维度上增加中国经济的韧劲。

“全年中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。”面对前所未有的疫情冲击，中国经济所显示出的强大韧性和潜力，得益于党中央的坚强领导，得益于一系列有力有效的统筹疫情防控和经济社会发展政策，也得益于改革开放创新的推进。“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。”着眼新发展阶段，我们尤须再接再厉，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，争取让中国在更高起点上展望“十四五”，并且成为全球经济未来发展方向的引领者。

（作者系中国人民大学重阳金融研究院助理院长）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)