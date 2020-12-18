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预订高峰期来临 元旦国内深度游热度上涨320%

潘福达

2020年12月18日07:53  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）在12月第三周，元旦旅行预订高峰期来临。携程昨天发布数据称，北京飞三亚航线票量排名靠前，国内深度游目的地热度上涨320%。受机票降价、冬季景区减免政策影响，2021元旦“跨年跟团游”比去年价格更低。

　　挥别2020年，游客跨年旅行尤其看重仪式感，网红玩法包括重庆解放碑钟声倒计时跨年、珠海长隆烟花跨年、乘西沙邮轮海上跨年、在海拔3000米的西藏徒步跨年、在“中国东极”抚远打卡“2021第一缕晨光”、在零下50摄氏度的敖鲁古雅使鹿部落体验“泼水成冰”等。

　　北京用户成跨年机票主力购买人群，平台“2021十大跨年航班”中，北京飞三亚、哈尔滨飞北京、北京飞广州航班排名前三。元旦火车出行高峰将从12月30日开始，广州、长沙、杭州、哈尔滨、重庆、北京等6大交通枢纽元旦热度高涨。

　　继丁真带热理塘后，四川洪雅县瓦屋山成元旦滑雪游搜索黑马，热度大增747%。携程数据显示，瓦屋山、张家口、哈尔滨、北京、牡丹江等滑雪游热门目的地，元旦搜索热度上升最快。受机票降价、冬季景区减免政策影响，元旦期间跟团游均价为1800元，比去年便宜25%，品质更高、独立成团的元旦私家团均价仅3000元左右，同比便宜40%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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