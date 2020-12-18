电竞入选亚运会 千亿市场引燃

12月17日，一则体育消息刷爆互联网和游戏圈，因为就在前一天晚上，亚奥理事会批准电竞成为2022年杭州亚运会正式竞赛项目。腾讯电竞、微博电竞、EDG、IG等国内主流电竞平台和俱乐部纷纷发文庆祝。成为正式竞赛项目，意味着电竞项目拿到的奖牌将计入国家奖牌榜，这将进一步刺激本就火热的电竞行业。

近年来国家对电竞的支持不断，包括但不限于支持打造电竞赛事，游戏公司、直播平台、视频网站等也先后入局电竞。受益于电竞热，游戏IP化、电竞+影视、电竞+直播等形式，亦成为电竞商业化的新路径。中国音数协游戏工委（GPC）与中国游戏产业研究院最新数据显示，中国电竞游戏市场收入1365.57亿元，同比增长44.16%，跑赢中国游戏整体市场规模增速。

利好层出不穷

按照亚奥理事会的决定，2022年亚运会，电竞将作为智力项目成为正式竞赛项目，电竞获得的奖牌计入国家奖牌榜，不过新增项目的奖牌数、比赛进行方式等细节将在后续讨论完善。

电竞圈之所以沸腾，是因为早年前，电竞被等同于网络游戏，长期不受重视，直到近五年电竞才被重新认识。

2017年，国际奥委会认可电竞为体育运动；2018年，电竞作为表演项目出现在雅加达亚运会上，中国代表团获得2金1银；2019年电竞在东南亚运动会上成为正式项目；2022年，电竞将作为正式项目出现在杭州亚运会赛场。

近年来，电竞也享受了诸多利好。除了正式进入亚运会，最近的一次利好是11月底中国文化管理协会受人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托，对“电子竞技员”国家职业技能标准的编制思路、等级设置及存在问题等情况，最终形成了评审意见，“电子竞技员”国家职业技能标准即将正式出台。

按照行业发展历程，中国电竞可以分为四个阶段，1998-2008年是探索期、2009-2013年是发展期、2013-2017年是增长期，2018年至今是爆发期。

普通用户开始认识电竞是从爆发期开始，最标志性的事件是2018年IG电竞俱乐部获得2018英雄联盟全球总决赛总冠军。此外，疫情下电竞发挥出数字体育优势；S8、S9中国俱乐部接连夺冠、自走棋类经济游戏不断涌现。

根据天眼查专业数据，我国超九成的电竞相关企业（全部企业状态）成立于近五年。其中，2016年电竞相关企业年度注册增速为88%，是目前年度注册增速最快的年份。2020年我国电竞相关企业增长态度仍然强劲。截至12月17日，我国今年已新增超3600家电竞相关企业，超过2019年全年相关企业注册总量，同比增长17.7%。

企业摩拳擦掌

回到电竞正式进入亚运会这个话题，电竞圈的态度总结起来就是这样一句话：“新里程碑！一起为中国电竞加油！”

拥有子业务品牌腾讯电竞的腾讯互娱也是同样的态度，腾讯互娱相关人士告诉北京商报记者，“电竞成为亚运会正式项目，代表国际体育组织对电竞的认可与接纳，电竞正在成为全球最具潜力、发展最为迅猛的体育新形态。今后，可以通过有组织、有规划的活动，来快速提升公众对电竞的正确认知，从而放大民族自豪感与爱国情结”。

其实和其他体育项目相比，电竞的独特性很明显。“电竞十分依赖热门游戏，这就意味着电竞和企业的关联性很高，游戏的生存周期、游戏版本的调整，都会深度影响电竞项目的竞赛机制和观赏性。电竞可能是所有大型体育赛事里和商业、企业关联最密切的一项。”比达咨询分析师李锦清向北京商报记者表示。

近年来，互联网企业对电竞行业的渗透也越来越深，以投资电竞俱乐部为例，2020年下半年至今就有多起。8月24日，快手完成对YTG电竞俱乐部的收购，YTG更名为KS.YTG电竞俱乐部，同日，微博宣布收购2020KPL王者荣耀春季赛和王者荣耀世界冠军杯双料总冠军——豚首王者荣耀战队，并将冠军阵容全员保留。12月15日，三七互娱完成对AG电子竞技俱乐部的数千万元战略投资。

在电竞领域，不得不提到腾讯。2016年12月，腾讯互娱推出子业务品牌腾讯电竞，在电竞赛事、电竞教育、电竞技术等都有布局。随着电竞与城市的融合不断加深，腾讯电竞也在不断推动赛事体育化和大众化的升级。截至2020年8月，LPL、KPL、PEL等7个头部联赛在10个城市落地了俱乐部主场，大众化赛事比赛场次成功超过1万场，城市落地频次超过600次，整体赛事观看量突破1196亿。

“电竞+”的商业化

按照艾瑞的划分，我国整个电竞市场由电竞生态市场、移动电竞游戏、端游电竞游戏三部分组成。2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。随着电竞越来越得到主流品牌的认可，电竞跨界合作趋势愈加明显，电竞生态市场占比稳步提升，预计在2020年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.1%，到2021年达到33.1%。

梳理电竞产业链可发现，在内容授权环节有腾讯游戏、完美世界、网易游戏等、赛事内容包括LPL、KPL等，代表性电竞俱乐部有IG、BLG、EDG等；赛事承办包括量子体育、NEOTV；内容传播包括企鹅电竞、斗鱼、快手直播等。

随着电子竞技影响力的不断提升，电竞与其他产业的创新融合越来越广泛，呈现出众多的“电竞+”新业态。比如电竞题材的电视剧《亲爱的，热爱的》成为2019年的爆款。电竞IP化将成为未来发展的主要态势，推动电竞商业化持续发展。

具体到正式进入亚运会对行业的直接利好，业内人士认为这取决于哪些游戏会成为亚运会比赛项目。亚奥理事会终身名誉副主席魏纪中曾强调，入选亚运会的电竞项目需要具备三项重要维度——“公平公正、非暴力与知名度较高”。文渊智库创始人王超猜测，“端游项目可能是LOL，移动电竞项目可能是王者荣耀或和平精英”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)