原标题：系统里的外卖骑手如何脱困

北京商报讯（记者 郭诗卉 郭缤璐）外卖平台在骑手端的竞争正在加剧。12月17日，饿了么就商户出餐慢、联系不上用户、用户修改地址、道路封路、社区不让进、电梯拥堵等7个异常配送场景，推出通过调整规则设置、灵活增加配送时间、加强智能设备投入等解决方案。

针对经常出餐慢的商户，饿了么会机动调整骑士配送时长，同时从商户侧推动出餐流程优化。此外，饿了么还将在今年年底上线“智能外呼”功能，在商户出餐后提示骑士取餐，避免提前到店等待。

另外，在骑手遇到联系不上用户，或者行驶途中遇到交通封路、堵车等情况，骑手可以在后台进行异常报备，若因上述问题导致骑手配送出现超时、差评等问题，骑手可以免责。在办公楼、医院等电梯人流量较大的场所以及雨雪天结冰路面等特殊天气情况，平台识别场景异常后也将会调整，给骑手增加弹性时间，并提供一定特殊天气补贴。

今年，一篇题为《外卖骑手，困在系统里》的文章，让外卖配送员这个职业走上热搜，文中关于外卖平台为了优化C端用户体验而不断压缩配送时长的描述引起社会各界的关注和讨论，这也直接导致饿了么与美团外卖相继出面给出“多等5分钟”以及“弹性8分钟”的解决方案，并引发热议。

外卖平台开始加速提升骑手工作效率和体验，意味着外送平台“竞速”的升级。而这种“竞速”除了提升配送效率之外，更是一场平台之间的技术竞争。对于外卖平台来说，配送效率的竞争从技术层面而言则是平台配送系统研发及持续优化能力的集中体现。

外卖市场的下半场是一场综合实力的长期比拼。补贴、流量逐渐成为过去，商户、运力、数字化赋能能力、供应链整合能力将逐个走向台前，而这些都离不开平台的技术支持。

中国社科院互联网经济研究中心主任李勇坚表示，外卖平台未来的发展和探索应该放在精准性上，而不是一味地盲目追求“快”，单纯的提速不利于行业长期发展。要通过数字化、激励措施等进行一个系统的设计，这也是降低骑手流动性的重要举措。另外，配送效率的竞争也是一场平台技术的竞争，随着这个行业的发展，未来拼的一定是技术。

虽然说从技术端做出更多的改变可以有利于行业的发展，而技术水平投入也是目前该行业最具挑战性的一点。饿了么副总裁刘歆杨坦言，通过背后技术、算法以及产品的力量，能够帮助这个业务更加精准地判断并提升它的运作效率。最难的恰恰是在技术的投入方面，这方面需要持续坚定地去投入和尝试。饿了么一直在把系统的设计、流程的设计和骑手真实的运作环境做更好的匹配，但是需要大量的时间和作业量去完善，尤其是更多技术难题，需要依靠更高的技术手段去解决。

李勇坚表示，对于这种配送行业来说，一个点的改进，整个系统需要全链条的优化，这也是目前外卖平台不断去优化和改进的原因。所以，从技术端来说，平台既要保证其稳定性，又要不断提升精准度，这是平台需要去做的事情，也是目前最大的挑战。另外，对于外卖平台来说，骑手的数量和稳定性也是至关重要的，因此平台的政策和平台的技术也是影响骑手流动性的重要因素。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)