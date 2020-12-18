上交所30年：总市值51万亿 累计57股退市

从1990年12月19日首批企业上市到2020年12月19日，上交所即将迎来开业30周年的日子。30年来，上交所从无到有、从小到大，目前已形成了主板+科创板的多层次市场体系。截至12月17日，已有1779股齐聚上交所，合计总市值高达51万亿元，其中贵州茅台、石头科技成功晋身千元股行列，也系目前A股市场仅有的两只千元股。不断发展之下，上交所在全球资本市场上的位置也举足轻重，系2020年全球IPO融资额第三大交易所，仅次于纳斯达克以及港交所。此外，退市通道也在上交所发展的过程中日渐畅通，总计已有57股退市。

形成主板+科创板市场体系

伴随着科创板2019年正式开板，上交所目前也已形成了主板+科创板的多层次市场体系。

据了解，上交所紧随深交所之后，在1990年12月19日正式开业。开业多年，上交所一直保持主板这一个上市板块，但在2019年科创板诞生了，自此上交所开始吸引更多新型企业的加入。前海开源首席经济学家杨德龙对北京商报记者表示，科创板是资本市场的一个全新板块，不仅对上交所意义重大，更是A股市场逐步走向成熟、走向国际化的重要一步。

科创板设立之后，上交所的融资功能也大幅提高。根据德勤中国12月16日发布的“A股及港股IPO市场2020年回顾与2021年前景展望”显示，上交所2020年IPO融资额在全球交易所中排名第三，仅次于纳斯达克以及港交所，并且融资额较上述两大交易所相差不大。

经Wind数据统计，截至12月17日，上交所共有1779只个股，其中科创板个股有205只。

总市值方面，上交所目前1779股合计总市值已达51万亿元，科创板合计总市值达3.64万亿元。其中，总市值超万亿的有贵州茅台、工商银行、中国平安、建设银行、中国人寿、农业银行、招商银行7只；海天味业、恒瑞医药、长江电力、中信建投、药明康德等77股总市值则在千亿元以上。

相比之下，*ST成城的总市值则在沪市中垫底，公司截至12月17日总市值仅4.34亿元。除此之外，*ST环球、ST天成、*ST中新、ST金泰、*ST实达、*ST拉夏等14股总市值也不足10亿元。针对相关问题，北京商报记者致电*ST成城董秘办公室进行采访，不过对方电话未有人接听。

纵观上述市值不足10亿元的15股，仅*ST熊猫、ST运盛、*ST荣华3股在今年前三季度实现盈利，其余12股则均处于亏损状态。其中，*ST拉夏、*ST刚泰亏损额居前，在前三季度实现归属净利润分别约为-7.83亿元、-6.23亿元。以上市时间来看，*ST中新、*ST亚振、*ST拉夏登陆A股时间并不长，分别在2015年、2016年、2017年上市。

诞生两只千元股

继贵州茅台之后，科创板个股石头科技也跻身千元股行列，成为目前上交所诞生的第二只千元股。

2019年中旬，贵州茅台股价破千元，时隔27年，A股市场再度出现了千元股，贵州茅台也被誉为A股“股王”。今年以来，贵州茅台的股价仍在不断上探，其中在12月11日盘中创下了1875元/股的年内新高，截至12月17日收盘，贵州茅台最新股价为1865元/股，总市值为2.34万亿元。

贵州茅台在千元股阵营“独守”逾一年时间之后，“疯狂的石头”石头科技在投资者的热捧之下也加入到千元股行列。

交易行情显示，自今年8月31日至今，石头科技在二级市场迎来了一波大涨行情，其中在12月16日盘中公司股价成功突破1000元大关，当日股价收于1000元之上。12月17日，石头科技股价继续走高，截至当日收盘，公司股价达1065元/股，涨幅4.61%，总市值为710亿元。

经东方财富数据统计，今年8月31日-12月17日73个交易日间，石头科技区间累计涨幅达167.57%，同期大盘涨幅为0.03%。

资料显示，石头科技在今年2月21日登陆科创板，公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产（以委托加工生产方式实现）和销售，其主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”“米家手持无线吸尘器”，以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。

自IPO以来，石头科技就身贴雷军、小米生态链公司标签。根据石头科技最新披露的2020年三季报显示，小米控制的天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金米”）持有公司8.89%的股权，位列第三大股东，雷军系天津金米的实控人。

财务数据显示，今年前三季度石头科技实现营业收入约为29.8亿元，同比微跌1.66%；对应实现归属净利润约为8.99亿元，同比上涨54.49%。

总计已清退57股

经Wind统计，30年来沪市已有57股被淘汰。

从2020年来看，沪市共有华业资本、保千里、华锐风电、美都能源、银鸽投资5股退市，其中银鸽投资是最近的一只退市个股，由于连续20个交易日股价低于面值，公司在今年8月27日被上交所终止上市。

值得一提的是，为了提升上市公司质量、健全市场优胜劣汰机制、合理配置市场资源，沪深交易所在12月14日集体发布了多项退市制度修订文件，退市新规来袭，其中退市程序以及退市标准出现了较大变化，被称为史上最严退市新规。在牛牛金融研究总监刘迪寰看来，伴随着退市新规的发布，预计未来退市的企业会越来越多，有进有出的股市形态已经形成。

根据退市新规的过渡期规则，新规生效实施前已经被暂停上市的，后续适用旧规判断应否恢复上市或终止上市。经Wind统计，目前沪市有ST毅达、*ST鹏起、*ST航通、*ST秋林、*ST工新、*ST信威、*ST富控7家企业处于暂停上市状态，公司2020年的表现至关重要。其中，今年前三季度除了ST毅达之外，剩余6家企业均处于亏损状态。

成立30年，沪市也迎来了两家重新上市企业，分别是招商南油（此前名为长航油运）、ST国重装。2019年1月8日，招商南油在上交所重新上市，公司成为A股重新上市第一股，之后在今年6月8日ST国重装也在上交所重新上市。

截至12月17日收盘，招商南油、ST国重装最新股价分别为2.54元/股、3.73元/股，总市值分别约为125.53亿元、271.11亿元。其中，ST国重装在今年前三季度实现营业收入约为57.2亿元，同比下降6.89%；对应实现归属净利润约为2.92亿元，同比下降9.66%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)