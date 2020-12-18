两部门：加大对重点外资企业金融支持力度

17日，商务部网站消息显示，日前商务部办公厅、银保监会办公厅联合印发《关于贯彻落实国务院部署给予重点外资企业金融支持有关工作的通知》（以下简称《通知》），加大对重点外资企业金融支持力度。强调按照内外资一致原则，确保外资企业同等适用1.5万亿元再贷款再贴现专项额度支持。其中制造业关键环节外资企业和商贸服务领域经营确有困难的外资企业将获重点支持。

《通知》明确，重点外资企业包括但不限于：专用和通用设备、电子及通信设备、医疗设备、化工、汽车、医药等制造业关键环节外资企业，以及电子元器件、纺织服装制造等领域外资企业；批发、商务服务、软件和信息技术服务、餐饮、住宿、旅游、养老等商贸服务领域经营确有困难的外资企业。

《通知》要求，提升金融服务质量。按照内外资一致原则，确保外资企业同等适用1.5万亿元再贷款再贴现专项额度支持。银行业金融机构按照市场化原则积极保障重点外资企业合理融资需求，提升服务水平，提高服务效率。进出口银行5700亿元新增贷款规模可用于积极支持符合条件的重点外资企业，充分发挥政策性金融作用，创新丰富金融产品，合理配置信贷资源，加快落实新增贷款规模，增强实施方案针对性和可操作性，对符合条件的重点外资企业给予多元化、全方位金融支持。

《通知》要求，各地要建立健全工作机制，强化工作联动，及时、全面了解重点外资企业融资需求及投资经营情况。各省级商务主管部门要加强与本地外资企业协会等机构的工作联系，指导其与银行业金融机构加强合作，协助银行业金融机构提高客户识别和信贷投放能力，积极推动“银企对接”。在今年年底前至少集中组织一批（次）“银企对接”活动。

民生银行首席研究员温彬在接受《经济参考报》记者采访时表示，突如其来的疫情，对市场主体造成冲击，也给在华经营的外资企业带来不同程度的影响。中国提出了“六稳”“六保”的目标，其中稳外资是重要工作之一。对外资企业来说，要坚持内外一致的原则，按照国民待遇，给予内外资同等的支持政策。

温彬指出，此次两部门专门出台支持文件，解决外资企业融资难题，并作出具体部署，旨在提高金融支持政策精准性、直达性，充分释放政策红利，帮助重点外资企业应对疫情影响。“这显示了中国坚持开放的政策方向，有助于进一步吸引外商直接投资，稳定外资企业预期，树立在华经营的信心。”

温彬表示，随着一系列支持政策落地，将助力外资企业在华经营保持平稳，进一步巩固我国吸收外资稳中向好的态势，并助推外商投资结构进一步优化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)