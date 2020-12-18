1.79万亿元！是什么让外资买买买

今年，中国经济快速企稳复苏，而各主要经济体资产收益率却在下降，这让中国债券市场成为外资的“避风港”。根据中国债券信息网发布的数据，在美国国债收益率领跌的情况下，外资持有的中国国债已飙升至创纪录的1.79万亿元。

另一组数据显示，11月境外机构债券托管面额为27663.36亿元，同比大涨47.88%。至此，境外机构投资者已连续24个月增持中国债券。国际投资者大量向中国债券倾注资金，显示出外资对中国经济长期健康发展的信心。

中国债券成“香饽饽”

根据国际货币基金组织IMF数据，人民币对美元今年以6.5%的涨幅在所有新兴市场国家货币中位居前列。同时，与各主要经济体形成鲜明对比的是，中国国债真实利率也非常高。目前，中国10年期政府债券对同期美国国债的溢价已升至250个基点，是有记录以来的最高水平。

在此背景下，国际投资者今年向中国债券倾注了规模创纪录的资金。最有说服力的指标是今年日本投资者的行为。据悉，日本在持续抛售美债的同时大幅增持中国债券。日本财务省最新发布的数据显示，10月日本基金净买入中国债券856亿日元（约合53亿元人民币），2020年累计净买入5057亿日元（约合317亿元人民币）。

对此，苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时分析，首先，近年来中国债券市场对外开放步伐加快，债券通在QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）和直接入市等投资方式的基础上更好地满足了境外投资者的需求，并且全球三大主要债券指数陆续将中国相关债券纳入，客观上也触发了全球更多投资者的配置需求；其次，中国的代表性上市公司业绩在疫情防控期间表现稳定，增长潜力逐步释放，引发了外资的配置需求；再次，利差是中国债券等资产吸引力较大的原因之一，中外利差的背后是中国相较于其他国家在抗疫、经济复苏和政策水平方面的优异表现。

主要市场机构普遍看好中国经济2021年将继续引领全球经济增长。今年9月，富时罗素宣布从2021年10月起将中国债券纳入富时世界国债指数（WGBI）。德意志银行大中华区宏观策略分析主管刘立男判断，2021年境外机构将继续增持人民币债券投资，全年资金流入债市规模将达1.2万亿元。

陶金认为，中国经济发展行稳致远，具备长期吸引外资分享稳定增长的红利的能力。此外，未来美元将进入较长的贬值周期，与此相对应的是，人民币长期升值是大概率事件，能够与外资流入形成正向循环效应。

助推人民币国际化

在陶金看来，中国债券被国际投资者所需求有助于增加离岸人民币市场的产品供给，丰富海外市场投资渠道，扩大离岸人民币市场规模，继而助力人民币国际化。

不仅是中国债券受追捧，今年以来，人民币在全球范围内的吸引力也持续增强。数据显示，今年三季度，在货物贸易项下，人民币跨境使用规模继续扩大，结算使用规模突破1.2万亿元，同比增长14.2%。

中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英对国际商报记者表示，中国经济复苏节奏远快于其他主要经济体，对应的资产收益率也相对较高，同时人民币持续升值以及升值预期将吸引更多投资者投资中国。同时，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署也将为人民币国际化提供更广阔的舞台。“在此背景下，人民币可以更多通过国内金融业对外开放，抓住机遇来寻求更加稳健的发展。”

中国人民银行等六部门不久前发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知（征求意见稿）》，进一步简化跨境人民币结算流程，为人民币跨境投融资提供更大便利。央行日前透露，该政策文件将很快出台。

陶金则强调，虽然明年人民币国际化进程有望加快，但资本账户尚未完全放开，依然会对人民币国际化设置“天花板”，长期需要在推进国际化和防止外资进出波动中寻找平衡点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)