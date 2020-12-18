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美联储强化“放水” 承诺明年或有新刺激政策

王小霞

2020年12月18日08:12  来源：中国经济时报
 

北京时间12月17日凌晨，美联储公布利率决议称，维持联邦基金利率目标区间在0至0.25%之间，并维持当前资产购买的组合方式和购买力度，直到经济恢复充分就业。另外，美联储还将今年美国经济增长从此前预测的萎缩3.7%上调为萎缩2.4%。

接受中国经济时报记者采访的专家及业内人士表示，此次美联储表态比较客观积极，尤其给美股多头吃了一颗“定心丸”。但疫情仍将长期影响市场的方方面面，未来经济仍充满不确定性。同时，美联储将“适当调整货币政策立场”及“美国经济现在急需财政刺激”的表态，也预示着明年或将有新的刺激政策落地。

美联储重申宽松立场成市场“定心丸”

美联储维持联邦基金利率目标区间在0至0.25%之间，符合市场预期。中国银行研究院研究员范若滢在接受本报记者采访时表示，美联储或将较长时间维持利率在接近0的水平。在美联储持续注入美元流动性背景下，预计未来美元将大概率保持弱势。

资产购买计划方面，美联储表示，量化宽松（QE）购买量不变，但在前瞻指引上有所放松。美联储称，将继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债，并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券，直至其两大政策目标——充分就业和物价稳定取得实质性进展，但删除了“在未来几个月内”继续购买资产的相关措辞。

东北证券首席经济学家付鹏在接受本报记者采访时表示，美联储表态相对温和，也没有进一步加码购买资产的类型和速度，预计这种情况将延续一段时间，直到美国新任政府过渡完毕。此次美联储虽然没有明确给出未来应对疫情的措施何时退出，但是仍给出了比较乐观的目标和信号，这表明美联储当前正处于对政府过渡、疫情发展以及疫苗使用情况的早期观察期。未来，预期长端利率会逐步地抬高，收益率曲线陡峭。

在货币政策会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔肯定了QE及其前瞻指引对经济支持的作用，再次强调如有必要，美联储将扩大资产购买计划以进一步支持经济，表示美联储有能力购买更多债券，或购买长期债券，并可能就此采取行动。中信证券宏观经济研究报告显示，鲍威尔的这一表态，意味着美联储将视经济情况灵活增加QE规模，且不排除未来采取“扭曲操作”，以进一步压低长端国债利率。

经济刺激计划仍是关注焦点

美联储也上调了今明两年的经济增速预测：美联储预计2020年实际GDP同比增速为-2.4%（9月预测为-3.7%），同时小幅上调了2021年增速预测至4.2%。失业率预测相比9月有所下调，预计2020-2021年分别为6.7%和5.0%。通胀的预测变化不大。

“虽然美联储本次议息会议上调了经济预期，但也强调了美国经济前景面临不确定性，以及美联储延续宽松货币以支撑美国经济的决心。”范若滢表示，整体来看，新冠肺炎疫情的发展仍将是决定未来美国经济走势的关键影响因素，这在很大程度上也决定了后续美联储货币政策节奏的调整。

美联储在政策声明中称，疫情给美国经济发展带来相当大的困难，未来经济发展势头取决于疫情形势，疫情在中期对经济前景构成相当大的风险。但鲍威尔也强调，谁都不应当质疑美联储支持美国经济的承诺。如果美联储认为需要更多宽松措施就会提供。美联储在提供更多宽松方面的确具有灵活性。

从市场反应来看，在美联储公布利率决定后，金融市场总体较为平静，美股一度走强。收盘时，美三大股指涨跌互现，纳指创下收盘新高，美元指数微跌，金价小幅上涨。

最新公布的经济数据抑制了市场乐观情绪。美国商务部12月16日公布的数据显示，11月份美国零售销售额环比下降1.1%，为连续第二个月下滑，该降幅远超市场预期，且高于10月份时0.1%的环比降幅，显示在疫情肆虐和家庭收入下滑等因素拖累下，美国经济复苏遭遇阻力。

业界分析，明年美国还将会有新一轮的刺激措施落地。

投资人、看懂经济研究院高级研究员程宇告诉本报记者，美联储的货币宽松是为了在疫情中稳定需求，这对于对冲经济衰退非常重要。如今疫情仍在，衰退压力仍存。

“目前，美国的刺激政策主要以货币政策为主，财政政策一度‘难产’。而美国的复苏需要叠加制造业复兴的长远目标，因此，也存在结构性调整的任务。”程宇认为，未来必须要有财政政策的发力。一方面，只有政府加杠杆，才能给居民和企业提供现金，刺激需求。另一方面，财政政策是结构性的，可以按照长远复苏目标作出安排。因此，下一轮刺激应会以财政刺激为主。

鲍威尔的讲话也再次强调，美国经济现在急需财政刺激，当前经济衰退程度是前所未有的，“现在采取财政政策的理由非常充分，家庭和企业需要财政支持。”据透露，美国国会两党领袖正接近就一项9000亿美元的纾困法案达成一致。

“未来，美国的经济刺激计划是值得关注的焦点。”范若滢认为，若经济刺激计划出台，将有利于美国经济抵御疫情反弹带来的冲击，提振市场情绪。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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