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当代置业张鹏：房企应更加注重城市更新的“顶层设计”

2020年12月18日09:11  来源：人民网-财经频道
 

日前，“全联房地产商会四届五次理事会暨2020年会”在北京召开。全联房地产商会副会长、当代置业执行董事兼总裁张鹏受邀参会，并在城市更新融合发展领袖圆桌主题对话环节中发表观点。

如今，城市更新的发展趋势如何？张鹏认为，一是时代的趋势。在当前背景下，任何房企不管是被动还是主动，都必须要花更多时间开始研究城市更新；二是政策环境的变化。城市更新已成为国家战略，企业都会逐渐重视这一领域的发展。三是居民所需。当代置业在今年3月份协同中房协进行的绿色宜居大调研后得出结论，30%老旧小区的居民提出了城市更新的需求，对人居生活也有更多要求。

张鹏在会上发表观点。

张鹏表示，房企应该更加注重城市更新的“顶层设计”，将过去的“拆、改、留”变为“留、改、拆”，并注入“文化”、注入“科技”、注入“运营”、注入“内容”。

会议期间，全联房地产商会还授予当代置业“抗击新冠肺炎疫情突出贡献会员企业”荣誉称号。“此奖项的授予，是对当代置业绿色健康产品和运营的认可。” 当代置业相关负责人介绍说，今年1月，当代置业通过武汉市市慈善总会向武汉捐赠人民币200万元。履行好企业在疫情防范中的重要职责，为所有MOMΛ家人家属家园做好保护。

在会议期间的评选环节中，由当代置业打造的春风印月MOMΛ星空小镇项目被全联房地产商会授予精瑞科学技术奖项下的“住区规划与设计优秀奖”。当代置业高级副总裁、研发设计院总经理韩飞宇作为该项目的主要完成人同时获奖。

精瑞科学技术奖颁奖现场。

同时，获奖的还有“当联”成员——第一服务控股以及公司在防疫期间主要完成人获奖。

当地置业方面表示，本次大会荣获多项荣誉，是对当代置业的认可与支持。未来，当代置业将继续深耕绿色科技之路，为更多客户提供优质的绿色人居产品与服务。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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