当代置业张鹏：房企应更加注重城市更新的“顶层设计”

日前，“全联房地产商会四届五次理事会暨2020年会”在北京召开。全联房地产商会副会长、当代置业执行董事兼总裁张鹏受邀参会，并在城市更新融合发展领袖圆桌主题对话环节中发表观点。
如今，城市更新的发展趋势如何？张鹏认为，一是时代的趋势。在当前背景下，任何房企不管是被动还是主动，都必须要花更多时间开始研究城市更新；二是政策环境的变化。城市更新已成为国家战略，企业都会逐渐重视这一领域的发展。三是居民所需。当代置业在今年3月份协同中房协进行的绿色宜居大调研后得出结论，30%老旧小区的居民提出了城市更新的需求，对人居生活也有更多要求。
张鹏在会上发表观点。
张鹏表示，房企应该更加注重城市更新的“顶层设计”，将过去的“拆、改、留”变为“留、改、拆”，并注入“文化”、注入“科技”、注入“运营”、注入“内容”。
会议期间，全联房地产商会还授予当代置业“抗击新冠肺炎疫情突出贡献会员企业”荣誉称号。“此奖项的授予，是对当代置业绿色健康产品和运营的认可。” 当代置业相关负责人介绍说，今年1月，当代置业通过武汉市市慈善总会向武汉捐赠人民币200万元。履行好企业在疫情防范中的重要职责，为所有MOMΛ家人家属家园做好保护。
在会议期间的评选环节中，由当代置业打造的春风印月MOMΛ星空小镇项目被全联房地产商会授予精瑞科学技术奖项下的“住区规划与设计优秀奖”。当代置业高级副总裁、研发设计院总经理韩飞宇作为该项目的主要完成人同时获奖。
精瑞科学技术奖颁奖现场。
同时，获奖的还有“当联”成员——第一服务控股以及公司在防疫期间主要完成人获奖。
当地置业方面表示，本次大会荣获多项荣誉，是对当代置业的认可与支持。未来，当代置业将继续深耕绿色科技之路，为更多客户提供优质的绿色人居产品与服务。（许维娜）
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】