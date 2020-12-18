深化“放管服”改革 江苏大丰掌上政务再升级

近日，江苏盐城市大丰区博丰企业管理有限公司的法人代表骆晓明从区行政审批局“一件事”服务专区领到一张“奇怪”的营业执照，左下角多了一个二维码。

“这是怎么回事？”带着疑惑，骆先生询问了工作人员，终于豁然开朗。

原来，这是大丰区开展“一照多业、一码多证”改革后制发的首张集成性营业执照。“新版”营业执照将行政管理部门产生的营业执照、行政许可等相关证照信息进行汇集、整合、关联，二维码兼容支持“一照通”。这标志大丰区“放管服”改革在方便企业和群众办事方面又迈出坚实一步。

“通过微信扫一下这个二维码，就能看到公司申请的执业许可信息与3张电子许可证，如今只需拿着这张营业执照，就能从事申请的代理记账、出版物零售、美容护理这几项许可业务。而且我只跑了一趟，当天就办完了，真没想到这么快捷方便！”获得新版营业执照第一人的骆晓明难掩内心的高兴。

“一照多业、一码多证”改革旨在更好地解决行业“准入不准营”的问题，从而进一步降低市场准入门槛，提升集成办理、一次办结的效率。目前，大丰区行政审批局已选取特种行业许可、卫生许可、娱乐经营许可等20多项涉企证照试点开展“一照多业，一码多证”改革。

此外，考虑到完全取消营业执照，可能会给市场主体的生产经营活动带来不便的情况。在行式上，大丰区选择保留营业执照，作为企业的唯一“身份证”，而行政许可证书信息则以二维码方式整合，加印到营业执照上。通过扫码即可显示该市场主体的基本信息、许可经营的执业项目内容及现已申领的所有证照电子版，实现证照互信互认。同时，为保证二维码显示信息的时效性、准确性、全面性，大丰区行政审批局建设了全区证照数据库，这也将是盐城市第一个覆盖全区的所有证照数据库。

在流程上，改革前，申请许可证需要准备多套材料分别申请办理，需要跑多个窗口，流程较为繁琐。改革后，企业申请人只需填写一张申请表，提供一套材料，工商登记、章印刻制、银行开户和税务事项一站式办理，各审批部门同步高效开展审批，全部完成后由综合发证窗口打印集成性营业执照，证照信息录入大丰区证照数据库，一次性完成所有证照的审批工作。

“福利”还不止这些。大丰区还率先在全市开展民办非企业登记改革。日前，大丰区友义医院提交了民办非企业登记证书的延续申请，行政审批局工作人员按照新模式，将友义医院的医疗执业机构许可证、消防验收合格证书、食品经营许可证等证书信息以二维码形式加印到民办非企业登记证书上，一次完成证照换发。

“随着改革的不断深入，营业执照所关联的市场主体信息越来越丰富，应用领域越来越广泛。下一步，大丰区行政审批局将对全区68个涉企许可证开展整合工作，切实为企业群众提供更简便、更高效的政务服务新模式。”大丰区行政审批局负责人表示，区将以深化“放管服”改革为主线，以“一照多业、一码多证”改革为突破口，提高社会各界对电子证照的认知度和使用率，最终实现行业许可信息一码全覆盖。（牛广文）

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