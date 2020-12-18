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蓝城农居房：打造农村版的桃李春风

2020年12月18日09:51  来源：人民网-财经频道
 

“住这么好的房子，都不好意思随地扔东西了。”住进宿迁松张口村农民保障房的居民们不禁这样感叹。

高低错落的建筑、前后分布的院子、人字硬山屋顶、白墙黑瓦、经典的仿宋建筑造型，是蓝城集团为宿迁松张口村600多户农民打造的首批农民保障房。像松张口村这样的农民保障房，还有5个，分别位于泗洪县新行圩、宿豫区周马村、沭阳县墩前村和淮西村。

2019年，宿迁将农居房改造列入全市重点工程，并与蓝城集团签订了框架协议。蓝城集团董事长宋卫平表示：“要对得起自己的出身，保障房建设的品质要大于等于商品房。因为农民一辈子有可能就住这么一套房子。”。

“如何帮农民建设农村版的桃李春风？吸引外出打工的青壮年农民回乡安居乐业。” 宋卫平马上召集蓝绿体系内的八个设计院，开了一个动员会，让设计师们认真琢磨这件事。

随后，蓝城的设计师和成本团队开赴宿迁。他们做实地勘察，走村入户做调研。这里农村的居住条件还是三十年前的水平，农民对蓝城设计师提的最多的要求就是：要有院子、房间要多、要有厕所。

据介绍，蓝城旗下的蓝城紫金陆续和当地政府签下了六个农居房代建工程。杭州城一纸风行的桃李春风中式villa，被搬到了几千里外的宿迁农村。在拆迁赔偿和财政补助下，这里的农民把自家100平的房子换成这样130平的新农居，只用花每平米1700-1900元。此外，买房和装修款最多可以获得20万元的无息贷款。

在保证质量的情况下如何最大程度的控制成本？蓝城项目相关负责人介绍，宿迁农居房设计的第一稿，是按照桃李春风的最低配标准设计的，造价7000元/平米。从前期实地考察，到调研村民的居住诉求、设计，蓝城前前后后一共给出了三个版本的方案，到最后，总包单位的平均中标单价是1990元/平方米，其中还包括500元的供水、供电、燃气、园林景观等配套成本。工程经理韩剑军感慨道，自己已经从工程经理变成了成本经理，30%的工作时间是琢磨怎么降成本。

而对于房子交付后的可持续性，蓝城要求项目制定村民公约，并且提前明确交付后物业管理问题。如今，村民们已经在商量成立社区自治小组，做清洁、维护绿化、处理违建、统一管理垃圾。乡村的社区思维和自治精神，被建筑激活了。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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