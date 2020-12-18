郑州银行：用创新理念构筑核心竞争力

率先在河南成立小企业信贷部、小企业金融事业部、具有独立牌照的小企业金融服务中心；

开通审批绿色通道，建立“信贷工厂”，推行“限时服务”，推出科技贷、简单贷、微秒贷等标准化产品；

“大数据智能风控系统”通过不到两个月的使用，完成交易反欺诈业务监测累计达869.4万笔，信用卡申请业务监测累计16.14万笔……

截至2019年末，郑州银行资产规模5004亿元，贷款余额1959亿元，存款余额2892亿元。在全国143家城商行排名中，郑州银行资产规模排第18位、贷款余额排第22位、存款余额排第18位、净利润排第20位。

优秀业绩得益于郑州银行开启的转型之路，即“在差异化定位的基础上，用创新理念构筑郑州银行的核心竞争力。”

2016年，根据公司总的战略发展部署，郑州银行在董事会战略发展部下设立了创新中心，不久后又成立了郑州银行创新实验室，自此，开始系统化、有梯度的新产品研发和推进工作。

借助郑州作为国家重要交通枢纽、国家中心城市、中原经济区核心城市的区位优势，打造了“商贸物流标杆银行”，独创了“商贸物流银行”新模式，并引入一流“外脑”，推出“五朵云”商贸物流金融平台，实现五云齐放；发起成立了全国首家商贸物流银行联盟，加快商流、物流、信息流、资金流“四流合一”。

郑州银行还有效解决了小微业务抵押难、融资慢的问题，将“简单”暖心的金融服务带入千企万家，截止2020年6月末，郑州银行普惠型小微企业贷款余额311.94亿元，较上年末增长31.07亿元，增幅11.06%，小微企业贷款户数84502户，较上年末增长19242户。

在市民金融方面，围绕市民的衣食住行建设“精品市民银行”，引入高科技开启奇妙智慧生活，实现满足广大市民对美好生活的多方位金融需求。2019年推出的“郑银宝”净值型理财，不到一个月突破10亿元规模，理财能力多次荣登“普益标准”河南省区域银行综合理财能力排行榜榜首。

企业转型走特色化和差异化之路，用特色鲜明的产品和服务吸引客户，与大银行形成错位经营，并以此作为提升市场竞争力的突破口，进而形成自己的核心竞争力。

由此带来增长显而易见。据统计，从2010到2020，郑州银行资产规模增长了10倍，存款规模增长了7倍，贷款规模增长了8.6倍，净利润增长了11.57倍。（牛广文）

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