人民网>>财经

郑州银行：用创新理念构筑核心竞争力

2020年12月18日10:06  来源：人民网-财经频道
 

率先在河南成立小企业信贷部、小企业金融事业部、具有独立牌照的小企业金融服务中心；

开通审批绿色通道，建立“信贷工厂”，推行“限时服务”，推出科技贷、简单贷、微秒贷等标准化产品；

“大数据智能风控系统”通过不到两个月的使用，完成交易反欺诈业务监测累计达869.4万笔，信用卡申请业务监测累计16.14万笔……

截至2019年末，郑州银行资产规模5004亿元，贷款余额1959亿元，存款余额2892亿元。在全国143家城商行排名中，郑州银行资产规模排第18位、贷款余额排第22位、存款余额排第18位、净利润排第20位。

优秀业绩得益于郑州银行开启的转型之路，即“在差异化定位的基础上，用创新理念构筑郑州银行的核心竞争力。”

2016年，根据公司总的战略发展部署，郑州银行在董事会战略发展部下设立了创新中心，不久后又成立了郑州银行创新实验室，自此，开始系统化、有梯度的新产品研发和推进工作。

借助郑州作为国家重要交通枢纽、国家中心城市、中原经济区核心城市的区位优势，打造了“商贸物流标杆银行”，独创了“商贸物流银行”新模式，并引入一流“外脑”，推出“五朵云”商贸物流金融平台，实现五云齐放；发起成立了全国首家商贸物流银行联盟，加快商流、物流、信息流、资金流“四流合一”。

郑州银行还有效解决了小微业务抵押难、融资慢的问题，将“简单”暖心的金融服务带入千企万家，截止2020年6月末，郑州银行普惠型小微企业贷款余额311.94亿元，较上年末增长31.07亿元，增幅11.06%，小微企业贷款户数84502户，较上年末增长19242户。

在市民金融方面，围绕市民的衣食住行建设“精品市民银行”，引入高科技开启奇妙智慧生活，实现满足广大市民对美好生活的多方位金融需求。2019年推出的“郑银宝”净值型理财，不到一个月突破10亿元规模，理财能力多次荣登“普益标准”河南省区域银行综合理财能力排行榜榜首。

企业转型走特色化和差异化之路，用特色鲜明的产品和服务吸引客户，与大银行形成错位经营，并以此作为提升市场竞争力的突破口，进而形成自己的核心竞争力。

由此带来增长显而易见。据统计，从2010到2020，郑州银行资产规模增长了10倍，存款规模增长了7倍，贷款规模增长了8.6倍，净利润增长了11.57倍。（牛广文）

(责编：栗翘楚、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved