深耕移动影像领域 vivo与蔡司达成全球战略合作

“移动影像时代，全球消费者高度社交化，可以随时随地拍摄、分享美好瞬间。而我们影像创新的目标就是要为全球消费者带来更专业、易用的移动影像产品，让专业的影像光学技术普及到更多消费者，让更多人享受创作。”在12月17日下午举行的vivo蔡司全球影像战略合作发布现场，vivo高级副总裁、首席营销官倪旭东表示。

签约现场。

当天上午，vivo蔡司举办了全球影像战略合作签约仪式，同时“vivo蔡司联合影像实验室”在中国东莞vivo全球总部挂牌。据了解，二者将在科技创新、行业发展趋势、未来人文内容创作三个领域进行长期深耕合作。

业内认为，双方合作将拓展专业影像的边界，把手机摄影的光学表现力提升到新的高度，推动上下游全产业链对核心器件的升级和革新，进而促进整个行业的良性发展。

乘势而上 共享移动影像新蓝海

随着手机影像技术的飞速发展，手机已经不仅仅只是一个通讯工具，更是人们进行影像创作的重要设备。可以说，在移动影像时代，手机对于消费者意味着记录、创作、分享，也赋予了更多人影像表达的自由。

vivo蔡司全球影像战略合作发布现场。

“以前专业的相机、极致的影像专属于极少数的摄影师、更加专业的专家，但今天这已经成为普通用户的刚性需求。移动影像时代的到来，让每一个人都可以成为创作者，可以随时随地的捕捉灵感、记录美好的生活、分享更多的故事。”倪旭东说，“这也是为什么vivo把影像作为长线投入和发展方向的原因。”

福斯特也认为，影像科技行业正在经历深刻的变革，新的参与者、技术和市场细分不断在增加，“今天，随着移动技术的发展，手机影像能力正在不断地实现突破，消费者对于智能手机拍摄的便捷性、应用性的需求也在日益提升。”

对此，vivo将影像功能作为自身发展的“长赛道”进行了全面布局。

一方面，vivo坚持从人文角度满足消费者需求。实际上，大多数手机厂商一直都在致力于如何让手机的拍照更加出色，但忽略了用户用手机创作所要表达的情感与实现表达的技术。今年9月，vivo推出了旗下的全球影像IP“vivo影像+”，传递了vivo的人文图景，并以文化连接更多对影像表达有热情的人。

另一方面，得益于长期的研发投入，vivo在过往机型中不断升级感光能力及包括超广角、微距、长焦等功能的硬件能力，同时在夜景、人像、色彩、运动、HDR等方向进行过诸多探索，为广大消费者带来了美好的影像体验。

协同互补 共建移动影像新生态

“在移动互联网和数字化变革方面，中国很明显是处于前沿位置。同时，蔡司与vivo在创新和消费者需求等方面有着共同理念，我们消费产品团队将和vivo团队一起共同发力，为数以百万的消费者带来更加人性化的手机影像体验。”福斯特在现场道出了与vivo合作的初衷。

记者了解到，vivo与蔡司将会在移动影像多个层面进行深度融合和合作。首先，双方建立“vivo蔡司联合影像实验室”，组织各自的技术专家，通过联合研发，致力于解决移动影像领域的一系列技术瓶颈，并计划承担影像光学领域的一些重要基础课题研究。

vivo蔡司联合影像实验室正式挂牌。

在产品层面，双方通过打造“vivo蔡司联合影像系统“，持续提升移动影像产品体验，即将发布的全新专业影像旗舰vivo X60系列产品将是vivo与蔡司合作的首次成果落地。

此外，双方还将共建长期影像专题“vivo蔡司大师影像”，通过影像关注时代发展与个体价值，关注每一个创作者，为用户带来更宽广、更深刻的人文体验，并且通过影像科技关注和推动社会发展。

倪旭东表示，希望通过此次合作来降低普通人进入专业影像的门槛，给予每个人影像创作的机会；而对于专业创作者，vivo通过提供更高的标准和更全面的影像功能，给予更专业的创作支持和更自由的创作空间。

“vivo与蔡司的强强联合，是移动影像时代的标志性时刻，不仅将世界优秀的专业光学技术普惠给更多普通消费者。同时，传统光学和新数字技术的协同互补，也将开启一个全新的移动影像时代，共同推动整个行业长远健康发展。” 倪旭东还在现场表达了此次合作的愿景。

在共同的产品理念和价值观支撑下，vivo与蔡司的战略合作已经步入正轨，一些新的研究课题也正在加紧推进。“希望双方的合作会给全球消费者带来更多的惊喜。”一位见证了双方签约的业内人士向记者表达了自己的期许。

攻坚克难 共拓移动影像新空间

在移动影像时代，如何让专业光学技术不再专属于摄影大师，如何让消费者通过手机拍摄的影像达到专业影像设备的水准，是整个行业面临的共同挑战。

“比较大的挑战是蔡司自身的光学标准，蔡司对光学的追求是非常苛刻的，和手机供应链是完全不一样，要达到蔡司的标准，联合研发过程中vivo攻克了很多技术难关。” vivo影像产品总监李卓在接受记者采访时直面了合作面临的挑战。

具体来看，镜头模组的小型化是未来值得持续探索的方向。对此，vivo蔡司联合影像实验室就在基于镜头模组小型化的课题上进行了研究，“在同样的光学性能下将镜头模组小型化，这一点也符合vivo设计驱动的理念，另外就是在同样的镜头模组厚度下，进一步将光学性能拔高到新的高度上。”李卓说。

据了解，双方经历了近半年讨论，vivo投入了数百人的研发团队，攻克了镜头小型化与高品质成像之间的各项技术难题。积极推动了设计、制造、成像效果调教等不同维度的全面优化升级，最终达到了严格的蔡司光学工艺质量标准与蔡司成像质量标准。

李卓还透露，未来vivo会持续在光学、感光元件、算法、平台四个层面进行深挖与探索，并最终把研发成果应用到新产品上，让消费者摆脱功能、场景、时间的限制，获得更加完美的移动影像体验。

对于未来，福斯特则表示，蔡司将深深融入本地生态系统，与中国市场共同成长，并持续专注创新，探寻贯穿整个价值链的创新和合作，为本地合作伙伴提供先进的产品和解决方案，推动光学技术的应用和发展，真正做到立足中国、辐射全球的愿景。

(责编：许维娜、刘阳)