人民网>>财经

深耕移动影像领域 vivo与蔡司达成全球战略合作

人民网记者 夏晓伦

2020年12月18日13:47  来源：人民网-财经频道
 

“移动影像时代，全球消费者高度社交化，可以随时随地拍摄、分享美好瞬间。而我们影像创新的目标就是要为全球消费者带来更专业、易用的移动影像产品，让专业的影像光学技术普及到更多消费者，让更多人享受创作。”在12月17日下午举行的vivo蔡司全球影像战略合作发布现场，vivo高级副总裁、首席营销官倪旭东表示。

签约现场。

当天上午，vivo蔡司举办了全球影像战略合作签约仪式，同时“vivo蔡司联合影像实验室”在中国东莞vivo全球总部挂牌。据了解，二者将在科技创新、行业发展趋势、未来人文内容创作三个领域进行长期深耕合作。

业内认为，双方合作将拓展专业影像的边界，把手机摄影的光学表现力提升到新的高度，推动上下游全产业链对核心器件的升级和革新，进而促进整个行业的良性发展。

乘势而上 共享移动影像新蓝海

随着手机影像技术的飞速发展，手机已经不仅仅只是一个通讯工具，更是人们进行影像创作的重要设备。可以说，在移动影像时代，手机对于消费者意味着记录、创作、分享，也赋予了更多人影像表达的自由。

vivo蔡司全球影像战略合作发布现场。

“以前专业的相机、极致的影像专属于极少数的摄影师、更加专业的专家，但今天这已经成为普通用户的刚性需求。移动影像时代的到来，让每一个人都可以成为创作者，可以随时随地的捕捉灵感、记录美好的生活、分享更多的故事。”倪旭东说，“这也是为什么vivo把影像作为长线投入和发展方向的原因。”

福斯特也认为，影像科技行业正在经历深刻的变革，新的参与者、技术和市场细分不断在增加，“今天，随着移动技术的发展，手机影像能力正在不断地实现突破，消费者对于智能手机拍摄的便捷性、应用性的需求也在日益提升。”

对此，vivo将影像功能作为自身发展的“长赛道”进行了全面布局。

一方面，vivo坚持从人文角度满足消费者需求。实际上，大多数手机厂商一直都在致力于如何让手机的拍照更加出色，但忽略了用户用手机创作所要表达的情感与实现表达的技术。今年9月，vivo推出了旗下的全球影像IP“vivo影像+”，传递了vivo的人文图景，并以文化连接更多对影像表达有热情的人。

另一方面，得益于长期的研发投入，vivo在过往机型中不断升级感光能力及包括超广角、微距、长焦等功能的硬件能力，同时在夜景、人像、色彩、运动、HDR等方向进行过诸多探索，为广大消费者带来了美好的影像体验。

协同互补 共建移动影像新生态

“在移动互联网和数字化变革方面，中国很明显是处于前沿位置。同时，蔡司与vivo在创新和消费者需求等方面有着共同理念，我们消费产品团队将和vivo团队一起共同发力，为数以百万的消费者带来更加人性化的手机影像体验。”福斯特在现场道出了与vivo合作的初衷。

记者了解到，vivo与蔡司将会在移动影像多个层面进行深度融合和合作。首先，双方建立“vivo蔡司联合影像实验室”，组织各自的技术专家，通过联合研发，致力于解决移动影像领域的一系列技术瓶颈，并计划承担影像光学领域的一些重要基础课题研究。

vivo蔡司联合影像实验室正式挂牌。

在产品层面，双方通过打造“vivo蔡司联合影像系统“，持续提升移动影像产品体验，即将发布的全新专业影像旗舰vivo X60系列产品将是vivo与蔡司合作的首次成果落地。

此外，双方还将共建长期影像专题“vivo蔡司大师影像”，通过影像关注时代发展与个体价值，关注每一个创作者，为用户带来更宽广、更深刻的人文体验，并且通过影像科技关注和推动社会发展。

倪旭东表示，希望通过此次合作来降低普通人进入专业影像的门槛，给予每个人影像创作的机会；而对于专业创作者，vivo通过提供更高的标准和更全面的影像功能，给予更专业的创作支持和更自由的创作空间。

“vivo与蔡司的强强联合，是移动影像时代的标志性时刻，不仅将世界优秀的专业光学技术普惠给更多普通消费者。同时，传统光学和新数字技术的协同互补，也将开启一个全新的移动影像时代，共同推动整个行业长远健康发展。” 倪旭东还在现场表达了此次合作的愿景。

在共同的产品理念和价值观支撑下，vivo与蔡司的战略合作已经步入正轨，一些新的研究课题也正在加紧推进。“希望双方的合作会给全球消费者带来更多的惊喜。”一位见证了双方签约的业内人士向记者表达了自己的期许。

攻坚克难 共拓移动影像新空间

在移动影像时代，如何让专业光学技术不再专属于摄影大师，如何让消费者通过手机拍摄的影像达到专业影像设备的水准，是整个行业面临的共同挑战。

“比较大的挑战是蔡司自身的光学标准，蔡司对光学的追求是非常苛刻的，和手机供应链是完全不一样，要达到蔡司的标准，联合研发过程中vivo攻克了很多技术难关。” vivo影像产品总监李卓在接受记者采访时直面了合作面临的挑战。

具体来看，镜头模组的小型化是未来值得持续探索的方向。对此，vivo蔡司联合影像实验室就在基于镜头模组小型化的课题上进行了研究，“在同样的光学性能下将镜头模组小型化，这一点也符合vivo设计驱动的理念，另外就是在同样的镜头模组厚度下，进一步将光学性能拔高到新的高度上。”李卓说。

据了解，双方经历了近半年讨论，vivo投入了数百人的研发团队，攻克了镜头小型化与高品质成像之间的各项技术难题。积极推动了设计、制造、成像效果调教等不同维度的全面优化升级，最终达到了严格的蔡司光学工艺质量标准与蔡司成像质量标准。

李卓还透露，未来vivo会持续在光学、感光元件、算法、平台四个层面进行深挖与探索，并最终把研发成果应用到新产品上，让消费者摆脱功能、场景、时间的限制，获得更加完美的移动影像体验。

对于未来，福斯特则表示，蔡司将深深融入本地生态系统，与中国市场共同成长，并持续专注创新，探寻贯穿整个价值链的创新和合作，为本地合作伙伴提供先进的产品和解决方案，推动光学技术的应用和发展，真正做到立足中国、辐射全球的愿景。 

(责编：许维娜、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved