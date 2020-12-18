2020年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛将在深圳举办

人民网北京12月18日电 （栗翘楚）记者从中国贸促会获悉，2020年全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛将于12月20日在深圳举行。论坛主题为“携手应对挑战，合作促进共赢”，由中国贸促会、全国工商联、广东省人民政府和世界贸易中心协会联合主办。

中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥表示，部分上市公司代表将在论坛现场讲述参与“一带一路”建设的亲身实践，参会的外方嘉宾也将介绍本国的营商环境、优惠措施和贸易投资合作机会等。此外，作为一项成果设计，论坛还将发布第四批《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》和《中国上市公司共建“一带一路”优秀实践案例选编（2020）》。

冯耀祥指出，论坛聚焦上市公司高质量共建“一带一路”的重点，力争实现三个方面的目标：一是聚焦主题，展示成绩。全面展示我国上市公司在新冠肺炎疫情全球蔓延的紧要关头取得的突出业绩和工作亮点，以及“一带一路”沿线国家政府、工商界、国际社会给予的积极评价。二是紧跟趋势，引领创新。总结上市公司在数字经济蓬勃发展的新形势下坚持创新驱动发展的体会和经验，为其他企业参与“一带一路”建设提供参考和借鉴。三是凝心聚力，推动合作。宣介上市公司利用更加开放的贸易投资便利化措施，提升国际合作水平的心得体会，进一步提升共建“一带一路”倡议的国际影响力，促进各方继续深化合作。

深圳市人民政府副秘书长吴优在发布会上表示，目前深圳身负“双区”建设和成为全球标杆城市的使命，完成这一历史使命，就是要以“一带一路”建设为“舟”，以上市公司为“橹”，加强同“一带一路”沿线国家和地区开展多层次、多领域的务实合作。“希望通过本次论坛，深圳上市公司能够积极借鉴国际国内先进经验，进一步提高国际化经营能力和水平，开展广泛的国际经济技术合作和贸易投资往来，把深圳建设成具有全球影响力的科技和产业创新高地。”吴优说。

据介绍，本届论坛将围绕四项议题展开研讨，分别是“开展全球抗疫合作，推动构建人类命运共同体”“推进数字经济发展，共建数字丝绸之路”“提升国际合作水平，构建新发展格局”“强化国际产业协同，助力粤港澳大湾区建设”。届时，我国参与“一带一路”建设的优秀上市公司代表，“一带一路”相关国家政府部门、商协会代表，金融及法律等专业服务机构代表以及专家学者等将参会研讨。

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