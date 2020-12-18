人民网>>财经

新华国际时评：应变有为的中国经济令世界瞩目

薛涛

2020年12月18日14:23  来源：新华网
 

　　新华社北京12月18日电题：应变有为的中国经济令世界瞩目

　　新华社记者李洁

　　大疫之年，世界经济陷入二战结束以来最严重的危机。中国应变有为，有望成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。面对复杂形势和严峻挑战，中国政府在疫情防控、复工复产、政策协调和包容发展等领域采取一系列务实举措和坚定行动，在危机中育先机、于变局中开新局，取得令世界瞩目的成效。

　　从刚刚公布的11月中国经济主要数据来看，四季度经济增长有望比三季度进一步加快，随着经济逐步恢复常态运行，全年保持较好的增长水平值得期待。国际信用评级机构惠誉发布报告说，中国经济复苏前景稳定，“很多经济指数目前已恢复到疫情之前的水平”。这让外界倍加关注中国经济逆势前行、应变有为背后的成功密码。

　　中国应变有为，体现在统筹疫情防控与经济社会发展的治理智慧。

　　面对疫情严重冲击，中国实施严格社交隔离，快速集结抗疫资源，科学防控，精准施策，短时间内构筑起严密的防控体系；在疫情得到有效控制后，中国又不断推进常态化防控机制，快速启动复工复产、复商复市。与此同时，各级政府密集出台帮扶措施，助力稳产、稳岗。中国统筹疫情防控和经济社会发展，有效控制疫情并稳住了就业和经济基本面。美国康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德认为，明智地使用货币和财政刺激，同时有效控制疫情传播，是中国经济快速复苏的主要原因。

　　“作为世界第二大经济体，中国经济在遭受疫情冲击后率先复苏，对世界意义重大。”经合组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳说。该组织预计，明年中国对世界经济增长的贡献将超过三分之一。

　　中国应变有为，体现在应对当下与谋划长远相结合的辩证思维。

　　面对疫情下的国内外复杂形势，中国改革不停顿，开放不止步。今年以来，中国推出了一系列政策措施，从进一步压缩外商投资准入负面清单、颁布实施外商投资法到扩容自贸试验区，扩大开放的步伐坚定不移。从建设海南自由贸易港到支持深圳实施综合改革试点，中国立足国内实际，积极探索更高水平开放路径。中国积极推动和参与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式签署，更是有力促进了全球贸易和投资自由化便利化，显著提升了中国经济的开放度和吸引力。

　　当前，中国正积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展。澳大利亚经济学家郭生祥认为：“在新发展格局下，中国借力5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台，市场潜力将充分激发，为世界经济注入宝贵活力。”英国《金融时报》报道说，境外资金在中国资本市场买入的股票和债券总值已超过1万亿元人民币，在某些投资领域，对于追求回报的全球投资者来说，中国成了“唯一选择”。

　　中国应变有为，体现在多重挑战下坚守包容发展的政策理念。

　　面对突如其来的疫情，中国牢牢守住民生底线，加大社会兜底保障力度，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强；同时，与国际社会守望相助，分享抗疫经验，确保抗疫物资供应链稳定。

　　疫情肆虐让全球减贫事业面临严峻考验。国际劳工组织的研究显示，今年全球贫困人口将出现多年来首次增长。中国克服疫情带来的重重困难，坚定推进脱贫攻坚，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，为全球减贫事业做出历史性贡献。国际货币基金组织副总裁张涛说：“这是了不起的成就……会对全球高质量复苏和增长发挥非常积极的作用。”印度尼赫鲁大学教授狄伯杰认为，中国脱贫成就给世界带来了希望，中国的经验表明国家可以通过系统的规划来帮助人民摆脱贫困。

　　中国在抗击疫情中实现经济稳定增长，体现的是准确识变、科学应变、主动求变的智慧和担当。伴随着经济活动企稳回暖，改革开放持续推进，防疫成果巩固扩大，中国经济将实现更高质量、更可持续的增长，也为世界经济复苏注入更多信心和活力。

　　+1

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved