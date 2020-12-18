新华国际时评：应变有为的中国经济令世界瞩目

新华社北京12月18日电题：应变有为的中国经济令世界瞩目

新华社记者李洁

大疫之年，世界经济陷入二战结束以来最严重的危机。中国应变有为，有望成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。面对复杂形势和严峻挑战，中国政府在疫情防控、复工复产、政策协调和包容发展等领域采取一系列务实举措和坚定行动，在危机中育先机、于变局中开新局，取得令世界瞩目的成效。

从刚刚公布的11月中国经济主要数据来看，四季度经济增长有望比三季度进一步加快，随着经济逐步恢复常态运行，全年保持较好的增长水平值得期待。国际信用评级机构惠誉发布报告说，中国经济复苏前景稳定，“很多经济指数目前已恢复到疫情之前的水平”。这让外界倍加关注中国经济逆势前行、应变有为背后的成功密码。

中国应变有为，体现在统筹疫情防控与经济社会发展的治理智慧。

面对疫情严重冲击，中国实施严格社交隔离，快速集结抗疫资源，科学防控，精准施策，短时间内构筑起严密的防控体系；在疫情得到有效控制后，中国又不断推进常态化防控机制，快速启动复工复产、复商复市。与此同时，各级政府密集出台帮扶措施，助力稳产、稳岗。中国统筹疫情防控和经济社会发展，有效控制疫情并稳住了就业和经济基本面。美国康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德认为，明智地使用货币和财政刺激，同时有效控制疫情传播，是中国经济快速复苏的主要原因。

“作为世界第二大经济体，中国经济在遭受疫情冲击后率先复苏，对世界意义重大。”经合组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳说。该组织预计，明年中国对世界经济增长的贡献将超过三分之一。

中国应变有为，体现在应对当下与谋划长远相结合的辩证思维。

面对疫情下的国内外复杂形势，中国改革不停顿，开放不止步。今年以来，中国推出了一系列政策措施，从进一步压缩外商投资准入负面清单、颁布实施外商投资法到扩容自贸试验区，扩大开放的步伐坚定不移。从建设海南自由贸易港到支持深圳实施综合改革试点，中国立足国内实际，积极探索更高水平开放路径。中国积极推动和参与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式签署，更是有力促进了全球贸易和投资自由化便利化，显著提升了中国经济的开放度和吸引力。

当前，中国正积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展。澳大利亚经济学家郭生祥认为：“在新发展格局下，中国借力5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台，市场潜力将充分激发，为世界经济注入宝贵活力。”英国《金融时报》报道说，境外资金在中国资本市场买入的股票和债券总值已超过1万亿元人民币，在某些投资领域，对于追求回报的全球投资者来说，中国成了“唯一选择”。

中国应变有为，体现在多重挑战下坚守包容发展的政策理念。

面对突如其来的疫情，中国牢牢守住民生底线，加大社会兜底保障力度，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强；同时，与国际社会守望相助，分享抗疫经验，确保抗疫物资供应链稳定。

疫情肆虐让全球减贫事业面临严峻考验。国际劳工组织的研究显示，今年全球贫困人口将出现多年来首次增长。中国克服疫情带来的重重困难，坚定推进脱贫攻坚，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，为全球减贫事业做出历史性贡献。国际货币基金组织副总裁张涛说：“这是了不起的成就……会对全球高质量复苏和增长发挥非常积极的作用。”印度尼赫鲁大学教授狄伯杰认为，中国脱贫成就给世界带来了希望，中国的经验表明国家可以通过系统的规划来帮助人民摆脱贫困。

中国在抗击疫情中实现经济稳定增长，体现的是准确识变、科学应变、主动求变的智慧和担当。伴随着经济活动企稳回暖，改革开放持续推进，防疫成果巩固扩大，中国经济将实现更高质量、更可持续的增长，也为世界经济复苏注入更多信心和活力。

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(责编：赵安妮(实习生)、李栋)