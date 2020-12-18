2020 SneakerCon携手“天猫潮LIVE”打造全新潮流阵地

2020年“SneakerCon”上海球鞋潮流展携手“天猫潮LIVE”，依托线上购物平台——天猫，打造全新潮流阵地，进一步整合并完善潮流版图。
目前 THE SHOUTER 拥有2家线下酷潮门店，旗下43个来自全球的家居品牌，产品种类覆盖几乎所有家具及家居饰品。
此次，THE SHOUTER 携手“天猫潮LIVE”设计了近140平米展位，现场将带来潮流家居单品，包括Companion × Bounty Hunter KAWS潮玩摆件，YEENJOY 限量版潮流青花瓷潮鞋等。
YEENJOY 椰子750 花瓶
旗下赋有潮流属性的意大利家居品牌 Gufram 、 Qeeboo ，希腊家居品牌 Sophia，波兰家居品牌 ZIETA 等营造酷潮展区，传递新的潮流家居理念。
意大利 Gufram 红唇沙发椅
希腊 Sophia 系列饰品
除了限量潮流单品，THE SHOUTER 天猫旗舰店和线下展览同步推出一系列全球及中国独家首发产品，波兰 ZIETA “Bolid Skateboard 滑板镜” 以及法国艺术家 PEPPONE 联名限量版米奇、史努比艺术潮品摆件，全球限量8件。
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