数字经济建设的“贵州速度”是怎样炼成的？

“走遍大地神州，醉美多彩贵州。”提及贵州，相信很多人对这句话耳熟能详。不过除了山清水秀风景美，贵州在数字经济建设方面也展示了令人惊叹的“贵州速度”。

那么，贵州在数字经济建设方面的“贵州速度”究竟是如何炼成的呢？梳理贵州“十三五”以来的相关实践不难发现，前瞻的战略眼光和高效的行动力是两大重要原因。

近年来，数字技术在产业中的应用日益广泛，数字经济已成为推动区域经济高质量发展的新引擎。贵州深刻认识这一发展趋势，“十三五”以来积极开展大数据与实体经济融合，推进以大数据为代表的数字经济建设。目前，贵州已打造形成了204个标杆项目、2197个示范项目，带动3905户实体经济企业与大数据深度融合。同时，贵州持续拓展“万企融合”大行动服务队，228家大数据企业加入服务队，形成815个典型解决方案和云产品。

围绕大数据产业，贵州连续出台多部大数据地方性法规，引领行业创新、护航产业发展。2016年，发布大数据地方法规《贵州省大数据发展应用促进条例》；2017年，出台关于政府数据共享开放的地方性法规《贵阳市政府数据共享开放条例》；2018年，出台大数据安全管理地方法规《贵阳市大数据安全管理条例》；2019年，出台《贵阳市徤康医疗大数据应用发展条例》……

除了前瞻的战略布局，贵州还展示了高效的行动力。今年6月，贵州印发《贵州省数字经济发展“六个重大突破”推进落实工作方案》的通知。通知中指出，要全力推进鲲鹏产业生态项目引进落地，以助力贵州数字经济高质量发展。通知发布仅两个月，贵州省政府即与华为公司签署共建鲲鹏产业生态战略合作协议，联合华为将贵州建设成为鲲鹏计算产业高地；同时共同建设、运营鲲鹏生态创新中心，打造鲲鹏计算产业，发展引流门户及政府、企业、科研机构交流合作平台。

政府发挥宏观引领作用的同时，贵州相关企业也在积极响应与配合，通过落地鲲鹏应用等举措共同推动数字经济的发展。贵州易鲸捷与华为签订“联合解决方案”，基于鲲鹏架构的TaiShan服务器打造软硬件一体化的分布式金融核心交易解决方案。贵州海誉科技公司旗下的云计算平台基于鲲鹏架构实现了软硬件自主创新的虚拟化产品。贵州恵智电子政务大数据互联工作平台在鲲鹏架构基础上实现了软硬件自主创新的安全可靠工作平台，帮助贵州省多个行业客户完成基础设施建设转型。

站在“十三五”收官与“十四五”开启的历史性节点，如何加快贵州数字经济高质量发展成了贵州政产学研各界共同关注的重点话题。为进一步开拓贵州数字经济发展的新空间，推动数字技术与各行业领域的融合发展，更好地推进以鲲鹏生态产业链为代表的数字经济产业在贵州的落地与发展，12月22日，2020年贵州鲲鹏生态伙伴大会将在贵阳召开。

据悉，大会期间，来自贵州政产学研各界的领导嘉宾、企业代表、专家学者将共聚一堂，围绕鲲鹏计算产业与贵州的数字经济未来展开深入探讨。大会还将举行贵州云上鲲鹏科技有限公司启动仪式、贵州省鲲鹏生态创新中心揭牌仪式、贵州鲲鹏生态伙伴授牌仪式及鲲鹏人才培养战略合作签约仪式，从思想、生态、产业等方面赋能贵州数字经济发展。

想要更全面、更深入地了解贵州速度背后的秘密，抢先把握鲲鹏入黔带来的数字经济发展新机遇，敬请关注12月22日举行的2020年贵州鲲鹏生态伙伴大会。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)