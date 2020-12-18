原标题：身陷镍超标之争 美容仪标准亟待落地

北京商报讯（记者 石飞月）12月17日，北京商报记者从多名律师处了解到，近期有关美容仪镍超标”一事司法案件增多，呼吁产品镍超标报告应由国家权威机构规范公正出具，“第三方盈利机构检测的不规范性等因素影响，容易导致结果偏差，从而可能会出现误导消费者、品牌方蒙冤的后果”。

有数据显示，目前我国共有美容仪器相关企业8.1万家。近十年来，相关企业年注册量逐年增长，2019年新注册企业达2.4万家，同比增长41.6%，今年前三季度新增企业1.3万家，其中三季度新增4423家。

而央视日前一期则关于美容仪的报道中，提及测试的10款美容仪有6款“镍超标”一事，可谓一石激起千层浪，也让美容仪走向了风口浪尖。

据了解，镍（Ni）是一种用于制作不锈钢或其它不锈合金的金属元素，广泛应用于钮扣、饰品、餐具、家用卫浴、拉链、眼镜框等的材料中。镍进入体内后容易引起过敏反应，以至于在皮肤学上有一个专门的词叫镍变应性（过敏性）接触性皮炎。

在央视报道中，受访专家明确表示：我国对美容仪无镍标准要求，在测试引用欧盟镍标准要求，而事实上，欧盟镍标准仅针对长期使用（12小时以上）的金属产品，如耳环项链等。

北京商报记者查阅资料了解到，欧盟是最早也是对“镍”含量标准最严苛的地域，自1994年开始就多次颁布关于“镍”含量标椎的法律法规，但并没有出台专门针对美容仪“镍”超标的标准。

此外，据理性护肤运动发起人冰寒表示，含镍的金属/电镀产品，若直接接触皮肤汗液，汗液中的氯离子是导致镍析出的关键因素，而汗液中是含有大量氯离子的。

据了解，镍含量检测要求非常高，一不小心接触皮肤或遭受污染，就容易镍超标。对此，原北京中科医疗设备有限公司技术总监李佳明认为，镍超标一事，并不能一味归咎于生产工艺问题，而是包含检测是否逻辑严谨、操作规范等方方面面。

有律师指出，民间主体社会监督毫无疑问能够起到督促企业提高产品质量、保障消费者权益的积极作用，但由于目前我国立法上并没有针对民间主体社会监督的规范性标准或指引，各民间主体开展社会监督所依据的标准和力度均有所不同，由此可能出现不同程度的偏差，存在误伤企业及其产品商誉、减损消费者选择权的可能性。因此建议，在强调社会监督的同时，也应考虑企业及消费者的利益，做到三者之间的互相平衡。

据悉，美容仪陷入镍超标之争，也让相关标准制定提上议程。家用美容仪属于小家电行业，目前使用通用规范标准，市场监管相对宽松，缺乏专业且具体的产品监管制度，因此市场上的产品质量参差不齐，仿制品与山寨品较多。

产业观察家洪仕斌认为，由于缺乏行业标准的规范，美容仪行业整体向前发展受阻，呼吁相关部门早日出台对美容仪安全性的标准。

(责编：毕磊、夏晓伦)