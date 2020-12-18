身陷镍超标之争 美容仪标准亟待落地

北京商报讯（记者 石飞月）12月17日，北京商报记者从多名律师处了解到，近期有关美容仪镍超标”一事司法案件增多，呼吁产品镍超标报告应由国家权威机构规范公正出具，“第三方盈利机构检测的不规范性等因素影响，容易导致结果偏差，从而可能会出现误导消费者、品牌方蒙冤的后果”。
有数据显示，目前我国共有美容仪器相关企业8.1万家。近十年来，相关企业年注册量逐年增长，2019年新注册企业达2.4万家，同比增长41.6%，今年前三季度新增企业1.3万家，其中三季度新增4423家。
而央视日前一期则关于美容仪的报道中，提及测试的10款美容仪有6款“镍超标”一事，可谓一石激起千层浪，也让美容仪走向了风口浪尖。
据了解，镍（Ni）是一种用于制作不锈钢或其它不锈合金的金属元素，广泛应用于钮扣、饰品、餐具、家用卫浴、拉链、眼镜框等的材料中。镍进入体内后容易引起过敏反应，以至于在皮肤学上有一个专门的词叫镍变应性（过敏性）接触性皮炎。
在央视报道中，受访专家明确表示：我国对美容仪无镍标准要求，在测试引用欧盟镍标准要求，而事实上，欧盟镍标准仅针对长期使用（12小时以上）的金属产品，如耳环项链等。
北京商报记者查阅资料了解到，欧盟是最早也是对“镍”含量标准最严苛的地域，自1994年开始就多次颁布关于“镍”含量标椎的法律法规，但并没有出台专门针对美容仪“镍”超标的标准。
此外，据理性护肤运动发起人冰寒表示，含镍的金属/电镀产品，若直接接触皮肤汗液，汗液中的氯离子是导致镍析出的关键因素，而汗液中是含有大量氯离子的。
据了解，镍含量检测要求非常高，一不小心接触皮肤或遭受污染，就容易镍超标。对此，原北京中科医疗设备有限公司技术总监李佳明认为，镍超标一事，并不能一味归咎于生产工艺问题，而是包含检测是否逻辑严谨、操作规范等方方面面。
有律师指出，民间主体社会监督毫无疑问能够起到督促企业提高产品质量、保障消费者权益的积极作用，但由于目前我国立法上并没有针对民间主体社会监督的规范性标准或指引，各民间主体开展社会监督所依据的标准和力度均有所不同，由此可能出现不同程度的偏差，存在误伤企业及其产品商誉、减损消费者选择权的可能性。因此建议，在强调社会监督的同时，也应考虑企业及消费者的利益，做到三者之间的互相平衡。
据悉，美容仪陷入镍超标之争，也让相关标准制定提上议程。家用美容仪属于小家电行业，目前使用通用规范标准，市场监管相对宽松，缺乏专业且具体的产品监管制度，因此市场上的产品质量参差不齐，仿制品与山寨品较多。
产业观察家洪仕斌认为，由于缺乏行业标准的规范，美容仪行业整体向前发展受阻，呼吁相关部门早日出台对美容仪安全性的标准。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】