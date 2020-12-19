加快构建新发展格局 为“十四五”开好局（社论）

刚刚闭幕的中央经济工作会议，是党的十九届五中全会之后中央召开的一次重要会议。会议认真总结今年经济工作，深入分析当前经济形势，全面部署明年经济工作，对于我们统一思想、深化认识、真抓实干，为“十四五”开好局，具有重大而深远的意义。

今年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障，“十三五”规划主要目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。

在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中，我们深化了对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识：党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，人民至上是作出正确抉择的根本前提，制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障，科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，科技自立自强是促进发展大局的根本支撑。

明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好经济工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

受新冠肺炎疫情严重冲击，今年世界经济陷入严重衰退。面对复杂严峻的外部环境，关键是要办好自己的事。要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，积极的财政政策要提质增效、更可持续，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。要紧紧扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。

做好经济工作，要善于把握关键、明确重点。明年经济工作要围绕构建新发展格局来展开。要强化国家战略科技力量，充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点。要增强产业链供应链自主可控能力，产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，必须在关系国计民生和国家经济命脉的重点产业领域形成完整而有韧性的产业链供应链。要坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，要在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排，以高质量供给提高居民消费能力和意愿，增强投资增长后劲。要全面推进改革开放，构建新发展格局，必须构建高水平社会主义市场经济体制，实行高水平对外开放，推动改革和开放相互促进。要解决好种子和耕地问题，抓住保障粮食安全的要害，确保粮食生产稳定发展。要强化反垄断和防止资本无序扩张，支持平台企业创新发展、增强国际竞争力，同时要依法规范发展，健全数字规则。要解决好大城市住房突出问题，加快完善长租房政策，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，加强保障性租赁住房建设，促进房地产市场平稳健康发展。要为实现碳达峰、碳中和目标坚持不懈努力，加快调整优化产业结构、能源结构。要对全面建成小康社会进行系统评估和总结，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴的有效衔接。

适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，必须加强党对经济工作的全面领导。各地区各部门要增强政治意识，提高政治站位，重视从讲政治的高度做经济工作，要提高专业化能力，努力成为领导构建新发展格局的行家里手。

一分部署、九分落实。明年经济工作任务十分繁重，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，齐心协力、开拓进取，以优异成绩迎接建党100周年，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

《 人民日报 》（ 2020年12月19日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)