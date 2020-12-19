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北京电网负荷创冬季历史新高

2020年12月19日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月18日电 （记者贺勇）随着“煤改电”工程不断推进，今年北京地区采用电采暖的用户已经达到130万户。12月13日以来，北京地区低温寒冷持续，电网负荷增长明显，12月14日20时16分，北京电网最大负荷达到2133.3万千瓦，突破冬季历史最大负荷2127.8万千瓦，创冬季负荷新高；12月15日20时23分，北京电网用电负荷达2156.4万千瓦，刷新前一日2133.3万千瓦峰值，再创冬季历史新高。

　　为保障百姓温暖过冬，国网北京市电力公司启动冬季大负荷预警Ⅲ级应急响应，加强重点变电设备、输电线路、供暖客户外电源设备的巡视看护，加密巡视和测温次数。与往年相比，今年国网北京电力公司进一步加大了新技术、新装备的应用力度，确保电网安全稳定运行。

　　记者在房山窦店输电线路旁看到，随着北京房山供电公司“飞手”进行“一键起飞”操作，无人机按照规划航线对线路等进行精细化自主巡检，将采集到的高清图片及视频实时上传至管理平台。与传统人工巡检方式相比，运用无人机自主开展线路巡检迅速快捷、工作效率高、不受地域环境影响。巡视1千米的输电线路通道，人工巡检需花费约40分钟的时间，利用无人机巡视只需要10分钟，可大大提升巡视效率。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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