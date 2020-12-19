商务部：十一月份消费市场回稳向好

商务部消费促进司负责人日前就2020年11月份我国消费市场情况进行了介绍。最新数据显示，11月份我国消费市场继续朝回稳向好方向发展。社零总额同比增长5.0%，增速较上月加快0.7个百分点，自今年8月以来已连续4个月实现持续加速增长。在商务部重点监测的8000家零售企业销售额同比增长2.6%，增速较上月加快0.4个百分点。

具体来看，当前我国消费市场呈现以下5方面特点：

一是商品零售额继续加速回升。11月份，商品零售额同比增长5.8%，连续5个月呈现出加速增长走势。在限额以上单位15大类商品中，有13类同比实现增长，增速超过10%的有8类。其中，汽车类商品零售额增长11.8%，汽车销量增速已连续7个月超过10%；通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额分别增长43.6%、32.3%和24.8%；饮料类、中西药品类商品零售额同比分别增长21.6%和12.8%。

二是农村消费品零售额增速快于城市。11月份城镇消费品市场零售额同比增长4.9%，增速较7月份回升6.0个百分点。农村消费品市场零售额同比增长5.6%，快于城镇0.7个百分点，较7月份回升6.9个百分点。

三是品质追求带动消费品进口增长。国内市场供给不断优化改善，供需更好衔接适配，在疫情影响国内居民出境游大背景下，品质类商品消费势头不减。11月份家庭设备类、服装、日化用品类消费品进口额同比分别增长6.3%、29.7%和30.7%。海南离岛免税新政效用继续显现，11月份免税购物金额同比增长超过180%，免税购物人数同比增长57.8%。

四是网络零售额占比继续上升。疫情防控形势下，购物智能自取等无接触消费快速发展。11月份全国快递服务企业快递业务量同比增长36.5%，日均快件处理量3.3亿件，最高日处理量6.75亿件，创历史新高。前11个月全国实物商品网上零售额8.8万亿元，同比增长15.7%，占社零总额比重上升到25.0%。

五是居民消费价格基本平稳。11月份猪肉、成品油等商品价格下降明显，商务部监测的全国猪肉批发价格同比下降17.1%，降幅较上月扩大13.0个百分点，成品油价格同比下降20.7%。在其下降拉动下，居民消费价格环比下降0.6%，同比下降0.5%，扣除食品和能源后核心CPI同比上涨0.5%，与上月基本持平。

“当前，我国疫情防控成效持续巩固，国民经济持续稳定恢复，消费市场呈现出良好发展态势。但境外疫情加速蔓延，国内疫情零星散发，国内外形势仍然复杂严峻，实体零售、餐饮等中小微企业经营仍面临不少困难，消费市场完全恢复正常还受诸多不利因素制约。”该负责人说，商务部将持续落实已出台的各项促消费政策举措，组织开展岁末年初促消费活动，更好满足城乡居民多层次、多样化消费需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)