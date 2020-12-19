定调2021，中国经济这么干

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。如何确保“十四五”开好局？明年经济工作着力点和发力点在哪？

12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议，总结今年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作，传递出中国经济发展清晰而鲜明的信号。

深化规律认识，确保新开局

今年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂形势、艰巨繁重任务特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

成绩来之不易，经验弥足珍贵。

会议鲜明提出了严峻挑战下做好经济工作的五大规律性认识：党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠；人民至上是作出正确抉择的根本前提；制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障；科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法；科技自立自强是促进发展大局的根本支撑。

明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。做好明年经济工作，必须深刻把握这五点规律性认识，办好自己的事，坚定发展信心。

在宏观政策取向上，相比以往，这次会议在保持连续性、稳定性的基础上，又新增加了一个“可持续性”。

“可持续性，这体现出中央不只是关注短期经济波动和逆周期调节，而是要完善宏观调控的跨周期设计和调节，把短期调控和长期发展结合起来，实现稳增长和防风险的长期均衡。”中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说。

会议上政策操作“不急转弯”等表述引人关注。王军分析，我国经济稳定恢复的同时，还有一些领域和行业没有完全恢复到常态。因此，前期为应对疫情出台的一些宏观政策不能急于退出，要把握好政策时度效，保持对经济恢复的必要支持力度。

财政政策方面，会议提出积极的财政政策要提质增效、更可持续。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜分析，当前一些地方财政收支压力加大，财政政策要与做好“六稳”“六保”工作相结合。一方面，政府该花的要花，特别是保障国家重大战略任务；另一方面，该省的要省，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。

货币政策方面，会议提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。

王军说，在灵活适度的基础上，这次会议还强调了精准、合理，提出要保持宏观杠杆率基本稳定。“今年在应对疫情冲击宏观杠杆率阶段性上升背景下，明年更要处理好恢复经济和防范风险的关系。”

着眼发展全局，赢得新优势

会议要求，“构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。”构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择，事关发展全局。

会议着眼全局，对关键领域、重点工作、重要任务进行了周密部署，既体现了和“十四五”重点任务的衔接，又突出强调了群众关注的民生问题和国家发展面临的重要任务。

强化国家战略科技力量，是明年重点任务之首。

董煜认为，关键要通过深化科技体制改革，优化科技资源配置，创新科技攻关模式，加强包括国家队、领军企业和中小企业在内的协同联合创新。

构建新发展格局，产业链供应链安全稳定是基础。会议指出，增强产业链供应链自主可控能力。专家分析，既要着眼于尽快解决“卡脖子”问题，又要在产业优势领域精耕细作，发挥优势产业引领作用，产生以点带面的积极效应。

构建新发展格局，形成强大国内市场是重要支撑。会议明确，坚持扩大内需这个战略基点，强调要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。

“这体现了扩大消费和改善民生的有机统一，着眼于解决改善人民生活品质的难点、堵点，以人民生活品质的升级带动消费结构的升级。”董煜说。

会议还提出，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。王军分析，这说明中央着眼于体制问题强化需求侧管理。不是简单刺激消费、超前消费，而是从收入分配、社会保障等深层次矛盾入手，用改革的办法疏通难点、堵点。

构建新发展格局，必须推动改革和开放相互促进。董煜指出，“十四五”将更加着眼于突破改革的重点、难点，推动重大改革任务的落实。

坚持问题导向，实现新突破

坚持问题导向、抓住关键重点，成为这次会议的一大突出特征。

在粮食安全问题上，会议聚焦种子和耕地，提出开展种源“卡脖子”技术攻关、建设国家粮食安全产业带等着眼长远的战略举措。

“种子是农业的‘芯片’。”农业农村部种业管理司副司长孙好勤说，我国种业自主创新水平与发达国家还有差距，特别是核心技术创新不足，亟需加大育种核心技术创新。

“强化反垄断和防止资本无序扩张”，会议指出，反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求，并强调“要依法规范发展”。

“近年来，一些平台企业等发展迅速，但也显现出无序扩张苗头，一定程度上导致‘赢者通吃’局面。防止对中小企业创新活力造成抑制，要反对垄断和不正当竞争行为。”王军说。

会议瞄准解决好大城市住房问题，在强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位同时，重点部署了推进保障性租赁住房建设，提出“加快完善长租房政策”等举措。

清华大学房地产研究所所长刘洪玉认为，土地供应多元、筹集渠道和供应主体多元的保障性租赁住房，可以为百姓提供更加丰富灵活的住房选择。要把握“保障性”和“租赁”两个关键词，保障性应着重体现面向低收入住房困难家庭、新就业大学生、新市民等群体的基本住房保障，租赁则更加强调满足居住需要的独特属性。

在做好碳达峰、碳中和工作方面，会议从根本和源头上作出部署，明确加快调整优化产业结构、能源结构，以及大力发展新能源，继续打好污染防治攻坚战等。

中央党校（国家行政学院）经济学部副主任王小广说：“会议抓住当前经济运行中存在的突出问题，提出一系列重大改革和发展的关键举措，具有牵一发而动全身的作用，将推动我国在‘十四五’开局之年实现发展新突破、开创发展新局面。”

新华社记者 赵超 陈炜伟 安蓓 于佳欣 于文静 王优玲

（新华社北京12月18日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)