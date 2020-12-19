人民网>>财经

定调2021，中国经济这么干

赵超 陈炜伟 安蓓 于佳欣 于文静 王优玲

2020年12月19日08:39  来源：北京日报
 

　　2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。如何确保“十四五”开好局？明年经济工作着力点和发力点在哪？

　　12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议，总结今年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作，传递出中国经济发展清晰而鲜明的信号。

　　深化规律认识，确保新开局

　　今年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂形势、艰巨繁重任务特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

　　成绩来之不易，经验弥足珍贵。

　　会议鲜明提出了严峻挑战下做好经济工作的五大规律性认识：党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠；人民至上是作出正确抉择的根本前提；制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障；科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法；科技自立自强是促进发展大局的根本支撑。

　　明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。做好明年经济工作，必须深刻把握这五点规律性认识，办好自己的事，坚定发展信心。

　　在宏观政策取向上，相比以往，这次会议在保持连续性、稳定性的基础上，又新增加了一个“可持续性”。

　　“可持续性，这体现出中央不只是关注短期经济波动和逆周期调节，而是要完善宏观调控的跨周期设计和调节，把短期调控和长期发展结合起来，实现稳增长和防风险的长期均衡。”中国国际经济交流中心学术委员会委员王军说。

　　会议上政策操作“不急转弯”等表述引人关注。王军分析，我国经济稳定恢复的同时，还有一些领域和行业没有完全恢复到常态。因此，前期为应对疫情出台的一些宏观政策不能急于退出，要把握好政策时度效，保持对经济恢复的必要支持力度。

　　财政政策方面，会议提出积极的财政政策要提质增效、更可持续。

　　清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜分析，当前一些地方财政收支压力加大，财政政策要与做好“六稳”“六保”工作相结合。一方面，政府该花的要花，特别是保障国家重大战略任务；另一方面，该省的要省，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。

　　货币政策方面，会议提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。

　　王军说，在灵活适度的基础上，这次会议还强调了精准、合理，提出要保持宏观杠杆率基本稳定。“今年在应对疫情冲击宏观杠杆率阶段性上升背景下，明年更要处理好恢复经济和防范风险的关系。”

　　着眼发展全局，赢得新优势

　　会议要求，“构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。”构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择，事关发展全局。

　　会议着眼全局，对关键领域、重点工作、重要任务进行了周密部署，既体现了和“十四五”重点任务的衔接，又突出强调了群众关注的民生问题和国家发展面临的重要任务。

　　强化国家战略科技力量，是明年重点任务之首。

　　董煜认为，关键要通过深化科技体制改革，优化科技资源配置，创新科技攻关模式，加强包括国家队、领军企业和中小企业在内的协同联合创新。

　　构建新发展格局，产业链供应链安全稳定是基础。会议指出，增强产业链供应链自主可控能力。专家分析，既要着眼于尽快解决“卡脖子”问题，又要在产业优势领域精耕细作，发挥优势产业引领作用，产生以点带面的积极效应。

　　构建新发展格局，形成强大国内市场是重要支撑。会议明确，坚持扩大内需这个战略基点，强调要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。

　　“这体现了扩大消费和改善民生的有机统一，着眼于解决改善人民生活品质的难点、堵点，以人民生活品质的升级带动消费结构的升级。”董煜说。

　　会议还提出，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。王军分析，这说明中央着眼于体制问题强化需求侧管理。不是简单刺激消费、超前消费，而是从收入分配、社会保障等深层次矛盾入手，用改革的办法疏通难点、堵点。

　　构建新发展格局，必须推动改革和开放相互促进。董煜指出，“十四五”将更加着眼于突破改革的重点、难点，推动重大改革任务的落实。

　　坚持问题导向，实现新突破

　　坚持问题导向、抓住关键重点，成为这次会议的一大突出特征。

　　在粮食安全问题上，会议聚焦种子和耕地，提出开展种源“卡脖子”技术攻关、建设国家粮食安全产业带等着眼长远的战略举措。

　　“种子是农业的‘芯片’。”农业农村部种业管理司副司长孙好勤说，我国种业自主创新水平与发达国家还有差距，特别是核心技术创新不足，亟需加大育种核心技术创新。

　　“强化反垄断和防止资本无序扩张”，会议指出，反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求，并强调“要依法规范发展”。

　　“近年来，一些平台企业等发展迅速，但也显现出无序扩张苗头，一定程度上导致‘赢者通吃’局面。防止对中小企业创新活力造成抑制，要反对垄断和不正当竞争行为。”王军说。

　　会议瞄准解决好大城市住房问题，在强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位同时，重点部署了推进保障性租赁住房建设，提出“加快完善长租房政策”等举措。

　　清华大学房地产研究所所长刘洪玉认为，土地供应多元、筹集渠道和供应主体多元的保障性租赁住房，可以为百姓提供更加丰富灵活的住房选择。要把握“保障性”和“租赁”两个关键词，保障性应着重体现面向低收入住房困难家庭、新就业大学生、新市民等群体的基本住房保障，租赁则更加强调满足居住需要的独特属性。

　　在做好碳达峰、碳中和工作方面，会议从根本和源头上作出部署，明确加快调整优化产业结构、能源结构，以及大力发展新能源，继续打好污染防治攻坚战等。

　　中央党校（国家行政学院）经济学部副主任王小广说：“会议抓住当前经济运行中存在的突出问题，提出一系列重大改革和发展的关键举措，具有牵一发而动全身的作用，将推动我国在‘十四五’开局之年实现发展新突破、开创发展新局面。”

　　新华社记者 赵超 陈炜伟 安蓓 于佳欣 于文静 王优玲

　　（新华社北京12月18日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved