原标题：证监会：稳妥压缩金交所数量

本报讯（记者 孙杰）证监会昨天发布消息表示，近日清理整顿各类交易场所部际联席会议（简称联席会议）第五次会议在北京召开。会议由联席会议召集人、证监会主席易会满主持。会议表示，当前和今后一个时期，严控交易场所数量始终是清理整顿工作的重点之一。要稳妥压缩金交所数量，解决商品类交易场所数量过多、重复建设等问题。

会议表示，清理整顿各类交易场所攻坚战是防范化解重大风险攻坚战的重要组成部分，是在前期持续开展交易场所违规乱象整治、清理整顿“回头看”行动基础上，对交易场所违规活动和遗留问题风险开展的总体战。

联席会议要求，金融资产类交易场所（简称金交所）登记备案、挂牌交易的非标债务工具总体风险较高，要督促辖内金交所依法合规经营、严守业务边界，稳妥压缩金交所数量，严格落实金交所不得向个人销售产品、不得跨区域展业的底线要求，同时也要防控区域性股权市场、产权交易机构等其他类型交易场所开展高风险的非标债务工具融资业务。稳妥推进商品类交易场所风险处置工作，解决其数量过多、重复建设、合规业务模式不完备、违规频发甚至涉嫌非法期货违法犯罪活动等问题。

联席会议表示，交易场所建设要同当地经济发展水平、资源禀赋、监管能力相匹配，破除无效供给、减量提质，审慎论证拟设新交易场所。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)