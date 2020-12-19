原标题：大豪科技“十连板”收上交所问询函

本报讯（记者 孙杰）昨晚，近期股价已十连板的大豪科技收到上交所问询函，要求说明重大资产重组交易的具体情况，一次注入多个不同业务及资产的跨界经营有何考虑。并要求补充披露，提交本次交易的内幕知情人名单，说明名单的真实、准确和完整性。

红星二锅头、北冰洋饮料、义利面包、星海钢琴等老字号资产，将集体注入上市公司大豪科技，这一资产重组近期引发市场热议，也让大豪科技股价接连走高。从每股7.9元起步，近一个月来，大豪科技已连拉十个涨停板。截至12月18日，最新收盘价为每股20.49元。

在大豪科技停牌公告前一交易日涨停，上交所在问询函中要求，公司要明确本次交易的具体筹划过程、重要时间节点和具体参与知悉的相关人员。同时，说明公司董监高、持股5%以上的大股东及其董监高在公司股票停牌前6个月、复牌后至今是否存在买卖公司股票情况。问询函还要求提交本次交易的内幕知情人名单，并说明名单的真实、准确和完整性。

上交所要求大豪科技，收到问询函后立刻披露，并在5个交易日内针对相关问题书面回复上交所，并对重大资产重组预案作相应修改。当晚，大豪科技即公告表示，将积极组织相关各方按照问询函的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)