配合监管 蚂蚁下架互联网存款产品

本报讯（记者 潘福达）昨天，多家媒体报道，支付宝对未持有互联网存款的用户下线了理财页面上的相关产品，多家银行存款产品也不再销售。

对此，蚂蚁集团方面回应称，根据监管部门对于互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。蚂蚁会认真落实监管相关规范和要求，用科技手段更好地支持金融机构，服务实体经济。

12月15日，蚂蚁集团暂缓上市的决定过去逾一个月后，在第四届中国互联网金融论坛上，蚂蚁集团董事长井贤栋首次就此事发声。他表示，蚂蚁集团在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作，最近集团正在认真学习“十四五”规划建议和中央一系列关于金融安全和金融稳定发展的政策精神，对照监管部门的要求“照镜子、找不足、做体检”，积极配合监管，进一步落实监管要求。

值得关注的是，在同一会议上，央行金融稳定局局长孙天琦谈及第三方互联网平台存款。他表示，第三方互联网平台存款的流动性特点有别于传统储蓄存款，给监管部门和金融机构带来新课题，互联网金融平台开展此类金融业务，属“无照驾驶”的非法金融活动，也应纳入金融监管范围。

什么是互联网存款？据了解，银行通过第三方互联网金融平台销售存款产品，产品和服务由银行提供，平台提供存款产品的信息展示和购买接口（债权债务关系为存款人与银行）。近两年来，多家银行在互联网金融平台推出了存款产品，加大揽存力度，拓宽获客渠道，很多消费者也非常便利地享受到了存款服务。此类产品收益高、门槛低，已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段。

但互联网平台存款存在需要关注的一些问题，例如部分银行通过分段付息等方式变相抬高存款利率，扰乱存款利率市场机制；高风险银行通过互联网平台吸收存款，饮鸩止渴，流动性隐患突出；中小银行高息吸收存款必然追求高收益资产，匹配高风险项目，导致资产端风险增加等。

孙天琦认为，对于这类传统金融的新业务模式要深入研究，完善规则制度，由于涉及公众和存款，必须依法加强监管，包括明确银行准入资质和标准、研究出台针对高风险银行吸收存款行为的有关法律法规、完善审慎监管指标和有关规则、严格规范互联网和APP等数字平台涉及金融产品和服务的各类行为等。

而在完善存款保险偿付规则方面，孙天琦称，要避免金融机构滥用存款保险法定偿付标准、搞资金价格竞争，可研究在存款保险偿付规则中，明确存款利率超过市场平均利率一定比例的存款不受存款保险保护。

值得关注的是，大部分互联网平台将各家银行的存款产品以利率高低排序进行集中展示，利率高的排名靠前，进而导致流量的差异，加剧了银行间竞价吸收存款的行为。

他认为，这种现象不仅扰乱了市场利率机制，也容易误导消费者简单将利率当成购买产品的唯一导向，对于此类比价行为必须深入研究，性质不明时应先予以禁止。同时，他还提出在风险可控的前提下降低准入门槛，促进有效竞争和稳健的金融创新。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)