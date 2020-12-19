连开二十多年，这个会议为何如此重要？

“稳中求进”、“寓改革于调控”、“变中有忧”、“房住不炒”、……二十多年来，一个个出现在中央经济工作会议上的政策关键词，都对经济社会发展有着深远影响，一到年底，会议就备受海内外关注。

可以说，每一次中央经济工作会议，既是当年经济工作成果的大总结，也是未来一段时间经济发展的“总攻略”。通过中央经济工作会议总结上一年经济工作、分析经济形势、部署下一年经济工作，正是中国共产党治国理政的一项重要制度安排。

从1994年开始，中央经济工作会议都会在每年岁末召开，到今年已经连续召开27次。随着逐年的表述变化，可以一观中国经济的在不同时期所遇到的问题，以及即将发力方向。

进入新世纪，特别是十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，在中央经济工作会议等重要会议上科学回答了经济工作一系列重大理论和实践问题，成功驾驭了我国经济发展大局。

比如在2014年，“下行压力”四个字背后，国内外错综复杂的局势因素，万言仍难囊括。但这一年的中央经济工作会议明确指出，经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长。更强调，认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

新常态、供给侧结构性改革、高质量发展、打好三大攻坚战......等等一系列针对性的战略部署的背后，体现的是中央经济工作会议牢牢把握发展的时代主题和历史重任，对中国经济发展大势作出的一个个重要判断，对发展走向作出一项项重大决策。

正是以习近平同志为核心的党中央坚持稳中求进、总揽发展全局、作出科学决策，各地各部门贯彻落实中央经济工作会议精神，推动“十三五”时期经济保持平稳健康发展。经过5年持续奋斗，我国经济社会发展取得新的历史性成就，“十三五”规划主要目标任务即将完成。我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平又跃上新的大台阶，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。武汉城封过、GDP“负”过、口罩缺过、你我都宅过……然而，中国挺过来了。

正如今年中央经济工作会议中所指出，我们保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。这些成绩来之不易，历经艰难险阻，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是全党全军全国各族人民团结奋战的结果。

不过，继往开来，更重要的是明年，我们的经济工作将如何展开？

在肯定成绩的同时，我们依然要清醒看到明年的挑战：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。

如何应对？会议给出了方向。“明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。要用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新，以高质量发展为‘十四五’开好局。”

今年的会议结束了，明年的工作目标清晰了，所以，大家“撸起袖子加油干”吧。（文/黄博阳）

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