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牢牢把握主动权 为“十四五”开好局

金雨红

2020年12月19日08:48  来源：北京青年报
 

本报评论员 金雨红

当前我国经济运行逐步恢复常态，但基础尚不牢固，明年经济工作因疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。我们要增强忧患意识，坚定必胜信心，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，努力保持经济运行在合理区间，推动经济持续恢复和高质量发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在讲话中对明年经济工作作出具体部署。会议认为，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

今年是新中国历史上极不平凡的一年，今年的中央经济工作会议备受关注和期待。会议对“十三五”收官之年进行总结，分析研究2021年经济工作，对“十四五”规划开局之年作出安排和部署。“十三五”期间，我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶。11月23日，贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，至此，我国832个贫困县全部脱贫。新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，中华民族彻底摆脱绝对贫困、全面建成小康社会胜利在望。

今年，我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，据经济合作与发展组织预测，明年中国经济将保持稳定增长，对全球经济增长的贡献将超过三分之一。明年世界经济形势仍然复杂严峻，新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，但风险与机遇并存，我们要牢牢把握经济工作主动权，战胜各类风险挑战，为“十四五”开好局。

中央经济工作会议要求，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，要继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动经济高质量发展。

加快构建新发展格局，要增强产业链供应链自主可控能力，解决一批“卡脖子”问题。实现产业链供应链安全，关键要做好核心技术攻关工程。中美贸易战以来，以“芯片”为代表的部分高科技受制于人的阻碍，使相关企业部分产品被迫停产，突破“卡脖子”日趋紧迫。只有针对产业薄弱环节，统筹推进补齐短板，才能对科技创新自主可控。

加快构建新发展格局，要坚持扩大内需这个战略基点，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。推动国内大循环，要充分挖掘我国超大规模市场优势，发挥消费的基础作用和投资的关键作用，形成强大国内市场。在此基础之上，以促进就业带动消费，充分挖掘县乡消费潜力，有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推进共同富裕。

加快构建新发展格局，要全面推进改革开放，实行高水平对外开放。改革开放40多年来的成功经验告诉我们，越是遇到困难，就越是要扩大改革开放。放宽市场准入、促进公平竞争、优化营商环境、激发市场活力等等，进一步推动改革和开放相互促进具有更大空间。中央经济工作会议提出，要积极考虑加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”，我国对外开放水平将上一个新台阶。

当前我国经济运行逐步恢复常态，但基础尚不牢固，明年经济工作因疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。我们要增强忧患意识，坚定必胜信心，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，努力保持经济运行在合理区间，推动经济持续恢复和高质量发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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