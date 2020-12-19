“新”字当头，迈好开局第一步

新华社记者姜琳
12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议，分析当前经济形势，对2021年经济工作作出新判断、新部署、新要求。坚持“新”字当头，适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，中国经济必将迈出坚定一步，展现崭新气象。
新认识指导新实践。面对明年新形势，会议作出“疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固”“要办好自己的事，坚持底线思维”等重要判断，既传递出发展的自信，也透出对未来征程的清醒认识。而会议提出的对在严峻挑战下做好经济工作的五大规律性认识，则为中国经济实现良好开局、坚定向前，提供了宝贵经验启示和重要指引。
新举措促进新发展。会议提出了“制定实施基础研究十年行动方案”“有序取消一些行政性限制消费购买的规定”“立志打一场种业翻身仗”“整顿租赁市场秩序”等系列新举措，充分彰显了党中央驾驭经济社会发展的智慧和能力，必将凝聚推动发展的强大力量。
新使命呼唤新作为。2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，我们还将迎来建党100周年。我国即将全面建成小康社会，要创造新生活、把中国梦美好蓝图变为现实，我们需要保持一股子干劲和一往无前的精神状态。
会议强调“必须加强党的全面领导”，提出“各级领导干部要提高专业化能力”“要增强补课充电的紧迫感，自觉赶上时代潮流”。与时俱进、实干为先，迎难而上、真抓实干，我们一定能创造新业绩、实现新发展。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
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