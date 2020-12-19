人民网>>财经

“新”字当头，迈好开局第一步

姜琳

2020年12月19日08:53  来源：新华社
 

新华社记者姜琳

12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议，分析当前经济形势，对2021年经济工作作出新判断、新部署、新要求。坚持“新”字当头，适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，中国经济必将迈出坚定一步，展现崭新气象。

新认识指导新实践。面对明年新形势，会议作出“疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固”“要办好自己的事，坚持底线思维”等重要判断，既传递出发展的自信，也透出对未来征程的清醒认识。而会议提出的对在严峻挑战下做好经济工作的五大规律性认识，则为中国经济实现良好开局、坚定向前，提供了宝贵经验启示和重要指引。

新举措促进新发展。会议提出了“制定实施基础研究十年行动方案”“有序取消一些行政性限制消费购买的规定”“立志打一场种业翻身仗”“整顿租赁市场秩序”等系列新举措，充分彰显了党中央驾驭经济社会发展的智慧和能力，必将凝聚推动发展的强大力量。

新使命呼唤新作为。2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，我们还将迎来建党100周年。我国即将全面建成小康社会，要创造新生活、把中国梦美好蓝图变为现实，我们需要保持一股子干劲和一往无前的精神状态。

会议强调“必须加强党的全面领导”，提出“各级领导干部要提高专业化能力”“要增强补课充电的紧迫感，自觉赶上时代潮流”。与时俱进、实干为先，迎难而上、真抓实干，我们一定能创造新业绩、实现新发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved