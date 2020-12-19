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中央经济工作会议的七大民生看点

申铖、戴小河、姜琳、王优玲、于文静、舒静、宋佳、韩佳诺、刘夏村

2020年12月19日08:55  来源：新华网
 

新华社北京12月18日电 题：中央经济工作会议的七大民生看点

新华社“新华视点”记者

“要做好基本民生保障工作”“以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的”……刚刚闭幕的中央经济工作会议透露出诸多民生关怀。

2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年，这次会议将从哪些方面就人民群众关心的问题精准施策？

就业：完善职业技术教育体系 实现更充分更高质量就业

会议强调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。会议提出，要完善职业技术教育体系，实现更加充分更高质量就业。

今年1至11月，全国城镇新增就业1099万人，超额完成全年目标任务。但结构性矛盾突出，一方面有人找不到工作，另一方面有岗位招不到人。

东北财经大学国民经济工程实验室主任周天勇表示，会议强调坚持扩大内需这个战略基点，而消费需求的背后是收入，收入的源泉是就业。因此，会议将促进就业作为扩大消费最根本的举措之一。

“明年要千方百计稳就业。要把职业技术教育作为重要抓手，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才，缓解目前存在的结构性就业矛盾，也让扩大内需有更好的支撑。”周天勇说。

粮食安全：解决好种子和耕地问题

会议提出，解决好种子和耕地问题。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。要牢牢守住18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡。

今年我国粮食生产实现“十七连丰”，连续6年保持在1.3万亿斤以上，国家粮食安全根基进一步夯实，为经济社会发展发挥了“压舱石”的作用。作为农业的“芯片”，种子安全与否，在相当程度上影响着粮食的产能和品质。

“我国耕地数量有限，粮食生产关键之举是提高单位面积产量，而种子起着关键性作用。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆表示，今后要加强较弱领域的种业发展，特别是加快智能育种、生物育种的科研攻关，抢占粮食生产技术制高点。

“米袋子”“菜篮子”稳产保供，关乎经济社会发展和百姓生活。会议提出，要提高粮食和重要农副产品供给保障能力。“粮食和农副产品必须立足国内稳产保供，以国内市场的稳定性应对未来国际市场的不确定性。”叶兴庆说。

消费：有序取消一些行政性限制消费购买的规定 充分挖掘县乡消费潜力

会议提出，形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。要合理增加公共消费，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。

中国人民大学公共管理学院教授许光建表示，各地要认真评估限制消费增长的规定，根据政策及时取消不适当的限制，在满足人民群众改善生活需求的同时，提升消费品质，拉动消费。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生建议，要进一步改善县乡的商品流通设施条件，积极改善消费环境，畅通生产分配流通消费各个环节，不断激活县乡消费市场活力。

房地产：解决好大城市住房突出问题 规范发展长租房市场

会议提出，解决好大城市住房突出问题，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。

在不少地方，租房者往往享受不到购房同等的公共服务保障，租房市场也存在一些“黑中介”、随意涨价、房租欺诈等乱象。

“这次会议明确提出住房租购同权，出发点在于保证租房居民和购房居民在公共服务获取上的平等性。这些都和百姓生活密切相关，尤为重要。”中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞说。

会议鲜明提出要规范发展长租房市场。专家认为，近来，多家长租公寓陆续“爆雷”，给房东和租客留下“一地鸡毛”。应建立住房租赁法规制度体系，根据租赁机构属性进行分类指导、加强监管，避免其野蛮生长。

居住：推进城镇老旧小区改造

会议提出，要实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造。

城镇老旧小区改造，补齐居住社区的设施、服务短板，能够极大改善居民的居住条件。住房城乡建设部数据显示，2019年以来，全国已开工改造城镇老旧小区5.8万个，惠及居民1043万户。2020年政府工作报告提出新开工改造城镇老旧小区3.9万个。到11月底，今年计划改造的城镇老旧小区已全面开工。

“城镇老旧小区改造是一个重大的民生工程，也是扩大内需的重要抓手。”中共中央党校（国家行政学院）教授王健说，我国大部分城镇老旧小区市政配套设施老化、公共服务缺项等问题突出。改造后，不仅可以有效改善百姓生活品质，还能带动房地产全产业链增长，增加有效消费需求，促进经济增长和就业。

脱贫攻坚：坚决防止发生规模性返贫现象 同乡村振兴有效衔接

会议指出，要巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止发生规模性返贫现象。要做好同乡村振兴的有效衔接，帮扶政策保持总体稳定，分类调整优化，留足政策过渡期。

今年，我国832个贫困县全部脱贫摘帽，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，消除了绝对贫困和区域性整体贫困。

“巩固脱贫攻坚成果至关重要。”中国人民大学扶贫研究院院长汪三贵认为，目前，仍有一部分贫困人口存在返贫风险，要密切跟踪关注，继续采取措施。一方面要帮助这些家庭稳定增收，另一方面要兜住底线，确保“两不愁三保障”。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。会议提出，要做好同乡村振兴的有效衔接。汪三贵建议，可借鉴脱贫攻坚中采取的有效经验、可靠模式，进一步促进农业强、农村美、农民富。

信息保护：强化反垄断和防止资本无序扩张 加强保护消费者权益

会议提出，强化反垄断和防止资本无序扩张。要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。

平台经济经过迅猛发展，在壮大自身的同时也为经济发展作出了贡献，为人们生活带来了便利，但其无序扩张、任性行为也造成负面能量。在竞争、消费者权益保护等方面，也存在需要矫正和改进的地方。

此前，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，互联网平台常见的“二选一”“大数据杀熟”等行为将面临更严格监管。

中国信息安全研究院副院长左晓栋表示，会议强调强化反垄断和防止资本无序扩张，显示出对这一问题的高度重视。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说，必须进一步提高监管水平，以保护消费者利益为导向，促进市场有序竞争。（记者申铖、戴小河、姜琳、王优玲、于文静、舒静、宋佳、韩佳诺、刘夏村）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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