2021年能放心租房吗？中央给出答案

中新网客户端北京12月19日电 (彭婧如)中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，会议通稿对租赁住房方面的表述着墨颇多。如，“要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合理调控。”

“这是中央经济工作会议首次提到‘对租金水平进行合理调控’，即‘稳租金’将成为2021年租赁市场和房地产市场的一个重要工作。”易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，后续对于租金的指导价和涨幅等，预计各地或出台地方版本的相关规定。

2020年，蛋壳公寓、友客、巢客、适享、海玛等长租公寓平台相继出现问题，波及多个省份城市，以及数以万计房源的房东和租客。在专家们看来，这或是中央经济工作会议如此关注租赁住房的原因。

“租赁市场目前最大的问题是部分城市的二房东租赁模式频频出事。”在中原地产首席分析师张大伟看来，“长租公寓企业在北京、上海等城市市场份额已经超20%，如果计算二房东之类的同样模式交易，当下有60%的租赁房源很难见到房主交易。这种情况下，租赁市场特别是长租公寓市场需要加大监管力度。”

张大伟说，租赁市场成为政策重点，长租公寓行业有望得到强监管。解决好大城市住房突出问题，租售并举依然是政策趋势，各地会继续大力发展租赁住房。

“要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。”会议提出。

中国社会科学院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华表示，关于促进租购同权，降低租赁住房税费，规范发展长租房，将租金水平纳入调控等，都是以前高层提得较少的，但是很切中当前的现实。“重视保障性租赁住房建设前面用了‘高度’二字，也表明了重视程度。”

为何要如此重视？在贝壳研究院首席分析师许小乐看来，伴随着我国的快速城镇化，大量的新市民和年轻人涌入城市，这些群体为城市的发展提供了巨大的红利，但现有的市场化租赁住房以及政府提供的公共租赁住房难以满足该类人群的租赁需求，切实保障新市民和年轻人的居住问题成为各城市迫切需要解决的现实问题。

许小乐认为，保障性住房体系分为购置型和租赁型保障房，以前以公租房为主，未来保障性租赁住房会成为发展重点。

2019年底开始，沈阳、南京、苏州、杭州、合肥、福州、济南、青岛、郑州、长沙、广州、深圳、重庆13个城市已开展完善住房保障体系试点工作，重点是大力发展政策性租赁住房，尤其是面向新市民和年轻人的小户型、低租金的政策性租赁住房。

如何增加租赁住房房源？会议明确，“土地供应要向租赁住房建设倾斜，单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，国有和民营企业都要发挥功能作用。”

此外，在对于楼市调控方面，会议明确，“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。”张大伟称，这是中央经济工作会议议连续三年明确“房住不炒”。

“对于住房市场问题，具体来说是三管齐下。”邹琳华表示，一是针对商品房市场，坚持“房住不炒”，促进市场平稳健康发展，防止大涨大跌；二是大力发展租房市场，促进租购同权，降低租赁住房税费，多渠道增加租赁性住房土地供应，规范发展长租公寓，将租金水平纳入调控；三是高度重视保障性租赁住房建设，完善住房兜底保障。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)