中央定调2021年中国经济 5大新提法传递啥信号？

中新网客户端北京12月19日电(记者 李金磊 谢艺观 张旭 彭婧如 左宇坤)中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议对2021年中国经济进行定调和部署，其中有不少的新提法、新表述，其背后传递的信号，意义重大。

注重需求侧管理

会议要求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。

供给侧结构性改革自2015年提出后，轰轰烈烈的去杠杆、去库存、去产能开始了，而如今又提出“注重需求侧管理”，势必会对未来的经济格局产生深远的影响。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前中国经济已经进入到新的发展阶段，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，很重要的一个方面就是要坚持以国内大循环为主体。要建立国内大循环为主体，要积极建立完备的内需体系，这些实际上离不开扩大国内需求，发挥消费基础性作用。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对中新网记者表示，受到疫情的冲击，当前投资、消费的需求依然有提振的空间，注重需求侧管理，进行需求的总量和结构的管理，抑制铺张浪费、炫耀性消费等不合理的需求，正确引导需求，把消费从五花大绑的限制中松绑出来，有利于释放消费潜力，提升消费的水平和品质。

中国民生银行首席研究员温彬对中新网记者表示，目前中国有14亿人口，市场空间巨大，人均GDP突破1万美元，在释放消费潜能等方面都还有很大空间，关键是要做好收入分配格局的调整，让人们有钱消费，同时完善社会保障机制，解决教育、养老、医疗的后顾之忧，改善消费环境，让人们敢消费、愿消费。

按照会议的部署，扩大消费最根本的是促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕。要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。要合理增加公共消费，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。

搞出更多独门绝技

会议提出，增强产业链供应链自主可控能力。产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

“独门绝技”的提法令人印象深刻。 徐洪才表示，这是中国在被国外“卡脖子”的大背景下的现实选择。“尽快解决一批‘卡脖子’问题，搞出更多独门绝技，意味着中国要另辟蹊径，不能再搞大路货，而是追求打造独到的与众不同的东西，这是人无我有的核心竞争力。”

温彬认为，我国在科技领域已经取得了很大成就，但在一些关键领域，比如芯片方面还存在短板，高端芯片、核心元器件等领域受制于人，这成为我们产业安全和构建新发展格局的制约性因素。中国有了基础和实力，要在基础领域和关键领域实现突破。

会议同时提出，强化国家战略科技力量。要充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。

“具体来说，需要我们做好体制机制创新，包括基础投入等一系列政策引导，有助于我们在‘卡脖子’问题上实现突破。科技安全提高到了和科技发展同等的高度，在新阶段，我想如何强调科技的安全，都不为过。”温彬说。

强化反垄断和防止资本无序扩张

会议提出，强化反垄断和防止资本无序扩张。要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

“强化反垄断和防止资本无序扩张”，这在12月11日召开的中央政治局会议上也被提及。

温彬表示，随着技术进步和互联网经济迅速发展，市场资源加速向头部平台集中，但随着资源的过度集中，垄断和无约束的扩张日益严重，暴露出不少风险隐患，这既不利于创新，又不利于市场的公平竞争。

徐洪才表示，一些平台公司通过资本优势消灭竞争对手，赢者通吃，店大欺客，坐地起价，损害市场公平竞争，同时，大数据杀熟、绑定会员后加收费、个人隐私被贩卖等乱象损害消费者的权益，所以必须要强化反垄断和防止资本无序扩张，特别是对一些平台公司进行管控。

近期，国家频频出手。为预防和制止互联网平台经济领域垄断行为，国家市场监管总局11月发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》；近日对阿里、阅文、丰巢未依法申报违法实施经营者集中案作出顶格处罚，三家企业各被罚款50万元。

中国社会科学院国际法研究所国际经济法研究室副主任黄晋表示，中央近期接连出台反垄断政策以及多次进行强化反垄断表态，这预示着反垄断“强监管”时代已经到来。

对租金水平进行合理调控

在住房方面，此次会议提出解决好大城市住房突出问题，继续强调“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，同时在租房方面着墨甚多。

会议明确，要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。土地供应要向租赁住房建设倾斜，单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，国有和民营企业都要发挥功能作用。要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，对租金水平进行合理调控。

“对租金水平进行合理调控，预计稳租金将成为2021年租赁市场和房地产市场的一个重要工作。”易居研究院智库中心研究总监严跃进中新网记者表示，后续对于租金的指导价和涨幅等，预计各地或出台地方版本的相关规定。

中国社会科学院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华表示，促进租购同权、降低租赁税费、规范发展长租房、将租金水平纳入调控等，都是提得较少，但是很切中当前现实的。

中原地产首席分析师张大伟认为，租赁市场成为政策重点，爆雷的二房东租赁有望得到强监管。“租赁市场目前最大的问题是部分城市的二房东租赁模式跑路、爆雷，对于市场来说，后续依然会大量发展租赁租房，租售并举是趋势。”

立志打一场种业翻身仗

“解决好种子和耕地问题”被列为明年中国经济八大任务之一。会议提出，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

种子问题被中央经济工作会议重点强调，这是罕见的。

中国社科院农村发展研究所研究员党国英对中新网记者表示，种子技术对农业特别重要，对增产的贡献比较大。现在国际上种子垄断性比较强，意味着价格上是供应方说了算。中国本身是一个农业大国，良种培育是基础性的技术，自己掌握也是应该的。

党国英说，目前中国良种覆盖率其实挺高，特别是粮食方面，主要是我们国家自己培育的，但确实也存在一些种源需要进口，这部分需要进行技术攻关。

“种子可以说是农业的芯片，目前种子被垄断，中国严重依赖进口，对于自身的粮食安全是不利的，必须未雨绸缪，这样才能牢牢把饭碗端在中国人自己手里。”徐洪才说。

中国工程院院士、中国农业科学院副院长万建民对中新网记者表示，中国有很多种源还在被“卡脖子”，要加大种业技术的研发和重大产品的研发，培育高产、优质、抗病虫、耐盐碱、适应性强的重大动植物新品种，提升粮食生产能力。毕竟粮食安全是我国重大战略需求，也是国家安全稳定的基石。

会议要求，保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)