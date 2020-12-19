(经济观察)中国将迎来反垄断“强监管”时代

中新社北京12月18日电 题：中国将迎来反垄断“强监管”时代

中新社记者 王庆凯

中央经济工作会议16日至18日在北京举行。会议指出，强化反垄断和防止资本无序扩张。加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。

在中国社会科学院国际法研究所国际经济法研究室副主任黄晋看来，中央近期接连出台反垄断政策并多次进行强化反垄断表态，这意味着中国反垄断“强监管”时代已经到来。

中国迎来垄断治理“强监管”时代

本次中央经济工作会议之前，中共中央政治局12月11日召开的会议，也提出强化反垄断和防止资本无序扩张；在之前，11月30日，中共中央政治局第二十五次集体学习上，亦提到“做好知识产权保护、反垄断、公平竞争审查等工作”。

“信号明确，公开公布的涉及反垄断不到200字的会议内容里面，反垄断和反不正当竞争被提及了三次之多，这体现了中央鲜明的强化反垄断立场。”中国社会科学院大学互联网法制研究中心执行主任刘晓春向中新社记者表示，未来，或许有更多领域将开展强有力的反垄断工作，也将涉及更大范围的行业。

本次会议指出，反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。

黄晋向中新社记者表示，随着市场发展，一些企业完成规模化后，市场结构不可避免将出现独占或者寡占状态。而此时，运用反垄断解决市场失灵，有效预防和规制微观经济中的垄断行为，维护市场公平竞争秩序，保障消费者合法权益非常有必要性。

中央鼓励企业合法合规创新发展

中央经济工作会议同时指出，国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力，支持公有制经济和非公有制经济共同发展，同时要依法规范发展，健全数字规则。

刘晓春认为，中央虽然释放了反垄断的强烈信号，但也明确鼓励企业合法合规创新发展。“200字左右的文字里面，非常明显的强调了发展和规范之间的平衡，中央的基本立场还是要去支持创新发展的，支持平台增强国际竞争力，只不过这种发展是要在规范的基础之上，防止借助垄断地位和不正当竞争行为去扩张。”

在清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭看来，中央强化反垄断，对企业而言，是挑战，更是机遇。“接连释放的反垄断信号，实际上也吹响了鼓励中国企业到海外投资创业的号角，激励它们更多去海外市场拓展。”他认为，加强反垄断执法，能够让中国企业运营更合法合规，增强竞争力。

中央经济工作会议还指出，要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。

近些年，针对互联网行业频发的各种乱象，部分行业监管层面已采取一定措施。“但这些主管部门的监管存在滞后性，而且囿于执法资源瓶颈、处罚力度有限，只能规范部分个案行为。”刘旭说，这难以让一些大型互联网平台企业受到市场竞争的有效约束。

在刘晓春看来，中央经济工作会议对完善“数据收集使用管理”和“消费者权益保护”这部分的强调非常具有现实意义。当前，民众对“大数据杀熟”“不合理搭售”等行为多有怨言，如果能够对此予以规范，将有效保护消费者权益，回应了很多民生关切问题。

“资本积聚能够为平台经济领域的高速发展带来充分活力，资本的非理性行为往往又为该领域未来的持续健康发展埋下隐患。”在黄晋看来，反垄断是防止资本无序行为的有效制约，下一步推动资本理性行为、维护行业良性发展将成为中国反垄断执法机构在平台经济领域执法的重点。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)