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中国11月银行结售汇顺差30亿美元 外汇市场运行稳健

夏宾

2020年12月19日08:58  来源：中国新闻网
 

　　中新社北京12月18日电 (记者 夏宾)中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)18日公布数据显示，今年11月银行结汇11636亿元(人民币，下同)，售汇11439亿元，结售汇顺差197亿元人民币(等值30亿美元)。今年1至11月，银行累计结汇124411亿元，累计售汇117985亿元，累计结售汇顺差6425亿元(等值921亿美元)。

　　外汇局副局长、新闻发言人王春英对记者表示，11月中国外汇市场运行稳健，跨境收支交易趋于自主平衡。从主要指标表现看，银行结售汇顺差30亿美元，非银行部门跨境收支顺差4亿美元，显示当前外汇市场交易理性有序，跨境资金流动总体均衡。11月末，外汇储备余额31785亿美元，规模保持基本稳定。

　　同时，市场主体结售汇意愿总体平稳。11月，衡量企业结汇意愿的结汇率为63%，与上年同期基本持平；衡量购汇意愿的售汇率为65%，同比略降1个百分点。

　　王春英还称，主要渠道跨境资金流动有增有减、合理分化。11月，在海关进出口顺差增长带动下，货物贸易结售汇顺差同比增加55亿美元；服务贸易结售汇逆差同比收窄56亿美元，继续保持低位；跨境双向直接投资保持活跃，资金净流入规模与上年同期基本持平；股票项下双向投资基本稳定，其中“陆股通”渠道外资净买入A股579亿元，“港股通”渠道居民净买入H股601亿元。

　　王春英表示，当前，外汇市场运行平稳有序，跨境资金流动双向均衡，但新冠肺炎疫情发展和外部环境仍存在诸多不确定性，金融机构和企业要树立“风险中性”意识，管理好经营风险。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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