中新社北京12月18日电 题：解决好大城市住房问题 中国释放明年楼市三大信号

中新社记者 庞无忌

18日闭幕的中央经济工作会议大篇幅谈及房子相关问题，并且首次明确提及“解决好大城市住房突出问题”。此次会议释放明年房地产市场三大信号。

“房住不炒”跨越周期

自2016年底，中央经济工作会议首次提出“房住不炒”，四年多来，越来越多人清晰认识到，炒房之路不可行，中国房地产市场正在进入新时代。

此次会议重申，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

中国房地产业协会法律事务专业委员会秘书长康俊亮在接受中新社记者采访时表示，各界应该清楚认识到，“房住不炒”是房地产领域最大的方向和目标，一切住房政策都要遵循这个导向。

这是由中国经济发展阶段转换和逻辑变化决定的，未来中国国民经济的发展将主要通过消费来拉动，房地产业必须让出以往过度挤占的各种社会资源。“未来房地产发展周期会发生改变，但是‘房住不炒’将会跨越周期”，康俊亮说。

国务院发展研究中心原副主任王一鸣也指出，扩大消费须坚持“房住不炒”政策，防止房价过快上涨和居民高杠杆对消费的挤出效应。

今年中国官方突出加强房地产领域的金融监管，出台被称为“三道红线”的房企资管新规等均与此一脉相承。贝壳研究院首席市场分析师许小乐对中新社记者说，未来5年，房地产金融监管将进一步加强，这将有助于控制居民端和企业端的杠杆水平。

解决好大城市住房突出问题

今年的会议特别强调解决好大城市住房突出问题。

2020年，为应对疫情，海外各国央行史无前例大放水，全球十大都市均出现房价快速上涨状况，多城房价创历史新高。

许小乐指出，在中国，局部大城市如深圳等住房供需矛盾进一步激化，房价出现明显上涨。但房价过快上涨会在一定程度上对人口流入形成阻滞作用，不利于城市发展，所以，此次会议明确将“解决大城市住房突出问题”作为明年的重要工作任务。

全国房地产商会联盟主席顾云昌也表示，其实目前，中国房地产的问题主要出在大城市，比如房价过高或者房价上涨过快，居民买不起，租赁市场发展不足等。

易居研究院智库中心研究总监严跃进也注意到，今年包括深圳、上海等大城市抢房源现象比较明显。

他认为，明年，对于楼市供需矛盾明显的大城市，房地产政策或有三大变化。一是，继续打击炒房需求，如：此前深圳曝出的“代持购房”行为。二是加大土地供应力度，尤其是增加纯住宅用地供应。三是继续发展租赁市场。

补足租赁住房短板

此番会议大篇幅地部署住房租赁市场的发展，并将之作为解决大城市住房问题的重要方式。

伴随着中国的快速城镇化，大量的新市民、年轻人涌入城市，他们是城市发展的动力来源，但城市，特别是大城市的高房价，成为“安居”的一大障碍。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，在大城市，新市民的住房问题最突出，很多人既不符合申请保障房的条件(保障房主要满足户籍低收入者或人才)，又买不起商品房。于是，市场供应一些低租金的、小户型的租赁住房，让新市民能够在城市扎根，对于打造内循环新格局、扩大内需战略基点等都具有重要意义。

未来租赁市场有哪些发展重点？

许小乐指出，保障性租赁住房建设是重点。政策性租赁住房本着“谁投资谁负责”的原则，通过政策补贴方式来充分调动市场化力量积极参与，能更有效增加租赁住房供给。

会议再次提及租购同权。严跃进说，这主要是在落户、入学、医疗方面的同权。

李宇嘉也表示，基于优质公共服务的稀缺性，未来租购同权将会渐进式实现。例如在教育方面，政府增加公办教育、让私立学校和公办教育在办学质量上靠拢。

此外，会议还提及，为租赁市场提供更为丰富的用地保障，包括传统的土地供应、集体建设用地、闲置土地等。分析认为，这些都有利于增加租赁房供应，稳定租金水平，真正解决新市民等的居住问题。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)