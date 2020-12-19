(经济观察)中央经济工作会议透露明年中国经济八大看点

中新社北京12月18日电 题：中央经济工作会议透露明年中国经济八大看点

中新社记者 李晓喻

被视为中国经济政策“风向标”的中央经济工作会议18日在北京闭幕。从会议透露的信息看，明年中国经济将有八大看点。

——宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性

会议提出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。

相比以往，此次会议在重申政策保持“连续性、稳定性”的同时，明确提出“可持续性”，这一变化意味着随着经济恢复性增长，宏观政策也将逐步回归常态。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜接受中新社记者采访时称，强调连续性、稳定性、可持续性，表明中国宏观政策越发注重长周期视角，不仅是从当下出发，更兼顾到未来发展的需要，更加科学、精准、有效。

——尽快解决一批“卡脖子”问题

面对持续至今的疫情以及单边主义、保护主义不断升温，外部风险和不确定性增加的现实，会议将保障产业链供应链安全提到更加重要的位置。

会议提出，要强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力。针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

——扩大中等收入群体

此次会议提出，扩大消费最根本的是促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕。

中国目前中等收入群体超过4亿。随着这一群体继续扩大，国内市场将激发出更大活力，经济运行也将有更坚实的支撑。

——积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定

此次会议重申要实行高水平对外开放，并明确表示积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。

此前中方多次称，对加入CPTPP持积极开放态度。对于任何区域自贸协定，只要符合世贸组织原则，开放、包容、透明，有利于推动经济全球化和区域经济一体化，中方都是欢迎的。

——打一场“种业翻身仗”

会议明确，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

——强化反垄断和防止资本无序扩张

会议提出，国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力，支持公有制经济和非公有制经济共同发展，同时要依法规范发展，健全数字规则。要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。

董煜表示，通过提升监管能力和水平，构建公平竞争的市场环境，既有助于释放更多中小微企业活力，给他们提供更好的成长空间和机会，对互联网平台企业长远健康发展，维护消费者合法权益也有好处。

——加快完善长租房政策

针对“安居”问题，会议提出要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。

中国现代金融学会常务理事万喆对中新社记者称，与发达经济体相比，中国房屋租赁市场仍有诸多不稳定不完善之处。此次会议用不少篇幅专门部署租赁住房发展，要求规范长租房市场，剑指近期长租房市场的种种乱象。

——做好碳达峰、碳中和工作

按计划，中国二氧化碳排放要力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。

此次会议要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)