第四届（2020年）中国最佳健康雇主奖项揭晓

由中国人力资源管理研究会携手联合国契约组织国际WELL建筑研究院、太极禅、世界可持续发展领导力组织、上海市著名外企工会联合会及中智上海技术经济技术合作有限公司等机构共同举办的第四届（2020年）中国最佳健康雇主评选，于2020年12月18日在上海揭晓。

奥美集团、博奥生物集团、易居企业集团、世茂集团、科思创、戴姆勒/梅赛德斯-奔驰、科汉森（北京）贸易有限公司、杜邦中国集团有限公司、亨氏（中国）投资有限公司、梅里埃营养科学中国等10家企业获得“2020中国十佳健康雇主”。同时，博奥生物集团获得“抗疫先锋奖”、瑞安房地产获得“办公空间奖”、美盛农资（北京）有限公司和上海鹍远生物技术有限公司获得“创意体验奖”、沃尔沃汽车获得“持续创新奖”、上海朝晖药业有限公司获得“卓越团队奖”。此外，科思创中国区总裁雷焕丽女士获得CEO特别奖“躬身入局奖”，萧氏地毯大中国区及蒙古区域副总裁蔡秀军女士 、易居企业集团COO 严安女士、世茂集团助理总裁兼人力行政管理中心负责人刘明广先生获得“健康推广大使”称号。

据中国人力资源管理研究会常务副会长刘磊博士介绍，中国最佳健康雇主评选已连续举办三届，本届和前三届相比，以“健康”作为企业战略和企业文化的企业比例大大提升，近九成企业建立了目标明确的企业健康管理战略规划，八成以上企业对员工的健康关注从个体到环境，从身体健康上升到身心健康，从职场关系扩大到家庭关系，提供多维度、立体、全面的健康管理方式。

中智上海外企服务公司总经理朱诗勃女士表示，中智上海和中国人力资源管理研究会携手推动企业健康管理项目以来，从积极响应健康中国2030战略到为企业提供数字化健康管理解决方案落地，让员工在企业中感觉到更安全、更健康、更幸福。

员工心理健康管理已成为疫情常态化后企业最关注的问题，2020中国最佳健康雇主调研发现，73%的企业实施了心理健康筛查和缓解压力项目，67%的企业提供了至少每季度一次心理健康培训（如正念减压课程）。奥美集团上海首席人才官秦恕女士认为，做好员工心理健康管理，不仅能够减少因疫情造成的员工战斗力损失，降低管理成本，从长远角度看，对塑造企业文化、提升团队凝聚力、促进企业持续发展起着重要作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)