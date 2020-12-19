聚焦平凡人的“阳光事迹” 第六届完美公益影像节顺利收官

12月18日，由中共中山市委宣传部、中山市文明办指导，完美公益文化传播基金携手中国妇女发展基金、中国青少年发展基金会、中国华文教育基金会、中国禁毒基金会、中山市慈善总会等国内知名公益机构以及新华网联合发起的主题为“向光而行”的第六届完美公益影像节在广东省中山市成功举办。

致敬2020最美善行者

完美（中国）有限公司董事长古润金表示，完美公益影像节已经成长为一个成熟的公益品牌，希望能延续传承，用影像发现更多善行者的故事，将“完美公益影像节”打造成为新的文化名片。同时，通过公益影像节的影响力，能让更多人怀抱梦想，向光而行。

董勇、刘琳讲述公益故事《2020最美逆行者》

完美公益影像节“用影像发现爱”的初心不变，本次影像节以“向光而行”为主题，共分为“明月慰故乡”“余光照我衣”“萤火亦燎原”“万物生光辉”“且向光行去”五个篇章，讲述了十个善行者的故事，讴歌平凡人的不平凡的情怀，通过影像播撒坚韧的种子，点赞“照亮”在社会中的每一束“阳光”。

郭晓冬讲述公益故事《林间信鸽》

通过本次影像节，我们认识了杨昆娥，认识了这位从苦难中长大又积极回报社会、救死扶伤的护士；我们了解了普拉德-威利综合征，更认识到了成立小胖关爱中心，帮助患病儿童的林晓静；我们了解了持戒尺坚守讲台，一家四代人为人师表的人民教师胡清汝的事迹，认识了用艺术、画画、音乐圆孩子艺术梦想的艺术家杨叶；认识了曾经穿着薄棉衣、背着38式步枪从辽宁丹东夜渡鸭绿江入朝的周全弟……是他们，这些平凡又伟大的普通人给了我们前进的动力，带来了温暖每个人的“阳光”。

倪虹洁讲述公益故事《童话乡村》

在抗击新冠肺炎疫情中,各地医疗队冲锋在前，日夜奋战，与时间赛跑，与病魔抗争，涌现出许多感人事迹，他们是我们心中的英雄。第六届完美公益影像节特别推出《2020最美逆行者》抗疫致敬短片，用镜头铭记抗击疫情的感人事迹，并向逆行者们，致以“最美善行者”荣誉，让“向光而行”的精神鼓舞更多人。

王智讲述公益故事《向上的夕阳》

活动现场，完美公司向中国妇女发展基金会、中国青少年发展基金会、中国华文教育基金会、中国禁毒基金会、中山市慈善总会捐赠善款5000万元，用于开展教育、女性公益、禁毒事业、公益文化传播、社区关爱、弱势群体帮扶等公益项目。

现场同时启动“完美公益融媒体联合影像行动”，将继续关注家庭、关爱社会，用影像升级公益梦想。这不仅是一次新的尝试，更是完美公益影像节用“影像发现爱”不变的初心。

回顾以往，完美公益影像节已经在发现最美善行者的路上走过6个春秋。该活动由完美公益文化传播基金携手国内各大知名公益机构发起并主办，用影像发现和记录身边的“最美善行者”，讲述普通人的公益故事，打破公益界限，凝聚各方力量，搭建桥梁、共享公益，将每个公益行动的效益最大化，让公益影像成为最有效的公益教育和传播方式，助推公益全民化。

未来，完美公司在持续深耕现有公益项目的同时，也将继续关注脱贫攻坚相关的公益项目，为大众营造更完美的生活，并号召更多社会力量参与“全民公益”行动。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)