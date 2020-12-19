麻辣财经：明年宏观政策连续稳定，不急转弯！

12月16日至18日，中央经济工作会议在北京举行，为做好明年经济工作定调。

时间过得真快，还有十几天，我们就要跨入2021年了。2020年这一路走来，大家感慨万千：真的是太不容易了！

今年是新中国历史上极不平凡的一年。如果用两句话来概括，那就是面临的挑战很多，但我们的应对更加有力。

挑战来自很多方面：国际形势严峻复杂，国内经济社会发展任务艰巨繁重，还有新冠肺炎疫情的严重冲击。年初，新冠疫情突然来袭，很多人都惊呼“2020年的打开方式不对”。但是不管2020年的“打开方式”如何，中国的应对都堪称果断、精准、高效。

党中央的科学决策和创造性应对，为2020年写下了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。中国取得了令世人瞩目的抗疫成果，也取得了令世界瞩目的经济发展成果。2020年，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

作为整个过程的亲历者，大家的感受也特别深。现在，新冠疫情仍在全球蔓延，各国的应对方式不同，结果也不尽相同。但放眼全球，像中国这样在疫情防控和经济发展都取得亮眼成绩的的国家，寥寥无几。

明年是我国现代化建设进程中，具有特殊重要性的一年。明年的经济工作怎么做，有哪些重点任务需要抓好落实？咱们一起来看看，中央经济工作会议释放的明确信号。

明年财政政策和货币政策，仍是“积极+稳健”组合

会议指出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。

积极的财政政策和稳健的货币政策，在我国已经实施了多年，这也是宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性的体现。“政策操作上要更加精准有效，不急转弯”，这句话说得特别形象，实际上也是对政策保持连续性、稳定性更形象的解释。

为啥宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，不急转弯？

一方面，从今年经济的发展情况看，这些政策已经被实践证明好使、管用；另一方面，当前疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。所以，经济恢复和高质量发展，都需要宏观政策给予必要支持力度。

中央经济工作会议明确，积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。

稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系，多渠道补充银行资本金，完善债券市场法制，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，深化利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会议强调，要促进经济运行保持在合理区间，继续做好“六稳”“六保”工作，合理把握宏观调控节奏和力度，精准有效实施宏观政策。要持续激发市场主体活力，完善减税降费政策，强化普惠金融服务，更大力度推进改革创新，让市场主体特别是中小微企业和个体工商户增加活力。

在扩大消费和有效投资方面，会议强调要以改善民生为导向，完善支持社会资本参与的机制和政策，更加注重民生基础设施补短板，推动新型城镇化和区域协调发展。

构建新发展格局，明年要迈好第一步

会议确定，明年要抓好的重点任务，主要包括8个方面：强化国家战略科技力量；增强产业链供应链自主可控能力；坚持扩大内需这个战略基点；全面推进改革开放；解决好种子和耕地问题；强化反垄断和防止资本无序扩张；解决好大城市住房突出问题；做好碳达峰、碳中和工作。

在强化国家战略科技力量方面，要充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，着力解决制约国家发展和安全的重大难题。

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，增强产业链供应链自主可控能力，要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

形成强大国内市场，是构建新发展格局的重要支撑。坚持扩大内需这个战略基点，要在合理引导消费、储蓄、投资等方面，进行有效制度安排。扩大消费最根本的是促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，扎实推进共同富裕。同时，要有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。要增强投资增长后劲，继续发挥关键作用。

全面推进改革开放，要深入实施国企改革三年行动，优化民营经济发展环境，健全现代企业制度，完善公司治理，激发各类市场主体活力。要放宽市场准入，促进公平竞争，保护知识产权，建设统一大市场，营造市场化、法治化、国际化营商环境。

在明年的重点任务中，特别提到要解决好种子和耕地问题。因为保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。藏粮于地，就是要牢牢守住18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡；藏粮于技，加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，则是其中的重要一环。

来自农业农村部消息显示，目前，我国农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，畜禽核心种源自给率超过75%。良种对粮食增产、畜牧业发展的贡献率分别达到45%、40%，为我国粮食连年丰收和重要农产品稳产保供提供了关键支撑。

中央经济工作会议提出，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。明年经济工作的“路线图”已经明确，让我们一起撸起袖子加油干吧！

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)